FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Отечественный рынок по-прежнему равнодушен к российской статистике


Рынки
Чернышев Константин
Константин Чернышев
аналитик корпорации "Уралсиб"
 
Российский рынок акций в понедельник вновь завершил день в умеренно красной зоне, хотя утром индексы некоторое время двигались вверх – вслед за азиатскими рынками и поступательным движением цен на нефть.

После заметного роста котировок на прошедшей неделе инвесторы взяли паузу. Отечественный рынок по-прежнему равнодушен к российской статистике, поэтому хорошие данные Росстата, свидетельствующие о росте розничной торговли в январе более высокими темпами, чем ожидал рынок, а также о росте зарплат и стабилизации реальных доходов населения, были проигнорированы рынком, в том числе и ценными бумагами сектора розничной торговли, наиболее чувствительного к этим параметрам.

Смена основного владельца Магнита оказала на рынок гораздо большее влияние, и акции ритейлера вчера продолжили дешеветь. По итогам дня индекс РТС потерял около 0,3%, а индекс ММВБ просел незначительно.

Европейские рынки отступили под влиянием укрепившегося евро, индекс EuroStoxx 50 опустился на 0,6%. Американский рынок в понедельник был закрыт. Цены на нефть вчера подросли, котировки фьючерса на нефть Brent превысили 65 долл./барр.

Сегодня азиатские индексы преимущественно движутся вниз, основной рынок Китая будет закрыт еще два дня. Фьючерс на индекс S&P 500 немного подешевел. Мы ожидаем начала торгов на российском рынке акций вблизи уровней вчерашнего закрытия.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ