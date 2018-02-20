После заметного роста котировок на прошедшей неделе инвесторы взяли паузу. Отечественный рынок по-прежнему равнодушен к российской статистике, поэтому хорошие данные Росстата, свидетельствующие о росте розничной торговли в январе более высокими темпами, чем ожидал рынок, а также о росте зарплат и стабилизации реальных доходов населения, были проигнорированы рынком, в том числе и ценными бумагами сектора розничной торговли, наиболее чувствительного к этим параметрам.

Смена основного владельца Магнита оказала на рынок гораздо большее влияние, и акции ритейлера вчера продолжили дешеветь. По итогам дня индекс РТС потерял около 0,3%, а индекс ММВБ просел незначительно.

Европейские рынки отступили под влиянием укрепившегося евро, индекс EuroStoxx 50 опустился на 0,6%. Американский рынок в понедельник был закрыт. Цены на нефть вчера подросли, котировки фьючерса на нефть Brent превысили 65 долл./барр.

Сегодня азиатские индексы преимущественно движутся вниз, основной рынок Китая будет закрыт еще два дня. Фьючерс на индекс S&P 500 немного подешевел. Мы ожидаем начала торгов на российском рынке акций вблизи уровней вчерашнего закрытия.