Экономика РФ несколько замедлится в ближайшее время

Основной вклад в рост экономики в начале года обеспечили промышленность, торговля, сельское хозяйство и сектор услуг.

В то же время вялая динамика в строительстве и на транспорте оказали негативное влияние на рост ВВП. Как мы уже писали, улучшение ситуации в промышленности связано с постепенным возвращением погоды к климатическим нормам, а также разовыми факторами, среди которых можно выделить рост запасов готовой продукции и объемов государственного заказа.

Представленные Росстатом данные по темпам роста реальных доходов населения были получены без учета единовременной выплаты пенсионерам в январе 2017 г. Таким образом, фактическое падение реальных доходов в январе, согласно нашей оценке, могло составить 7–8%.

Тем не менее темпы роста оборота розничной торговли остались на приемлемом уровне, а объемов платных услуг – заметно увеличились, что говорит об усилении потребительского спроса на старте года. Однако, поскольку на фоне фактического падения реальных доходов населения увеличение потребления в значительной мере было вызвано расширением кредитования и снижением нормы сбережений, а промышленность ускорилась за счет действия разовых факторов, мы полагаем, что в краткосрочной перспективе темпы роста российской экономики снизятся до более умеренных значений.

Несмотря на это, мы видим потенциал роста российской экономики в среднесрочной перспективе и подтверждаем наш текущий прогноз по ВВП страны на уровне плюс 1,6% в 2018 г.