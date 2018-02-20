При низких налогах Dow 30 может расти по +15% с учетом реинвестирования дивидендов

Таблица Поделиться

Твитнуть

Поделиться Таблица

Исследования предмета показывают: индекс S&P 500 растёт даже если на дворе мировая война, при этом всё же существует устойчивая взаимосвязь со снижением налогов с юрлиц в Америке. Одним из важных факторов роста индекса S&P во второй половине ХХ-начале ХХI века стало снижение налога на корпоративную прибыль с послевоенного уровня 51% до 35%.

Сегодня Америка делает новый шаг вперёд и уменьшает налог до уровней межвоенного периода 1930-х годов (15%). За последний год, c учётом реинвестирования дивидендов и предстоящего тогда снижения налогов, индекс S&P 500 вырос на +18,5% до 2732,22 пункта, и индекс Dow 30 увеличился на +25,2% до 25219,38 пункта. И мы не видим непреодолимых препятствий к тому, чтобы этот рост продолжился по +12%-+17% в год.

Цена золота увеличивалась до только $1339,99 за унцию на непостоянстве фактора КНДР, цена эталонного сорта нефти Брент до лишь $65,5 за баррель на неясности по запасам в США, доходность 10-летних трежерис всего 2,9% на нерегулярности бюджетного процесса Америки, и пара евро/доллар только до 1,2385 из-за неоднозначности новостного фона.

Рост американских индексов обусловлен фундаментально устойчивостью и надёжностью консервативной диверсифицированной подборки, которую являют собой основные фондовые индексы Соединённых Штатов. Отдельные компании за последний год обыгрывали индекс и показывали результаты ещё сильнее, но мы никогда не советуем одну идею, а рекомендуем разнообразить вложения. При этом что купить и продать на биржах именно сейчас, по умолчанию, решать лучше только с многолетним опытом работы на бирже, но и неквалифицированным инвесторам тоже стоит начинать с проверенных временем компаний с капитализацией свыше $10 млрд из индекса S&P 500.

Два примера таких компаний - Boeing и MGM Resorts. Если хотите, решайте сами, что лучше именно сейчас. Как пример, авиастроитель Boeing Co (Nyse: BA) - это компания с капитализацией свыше $200 млрд, с ожидаемой за год дивидендной доходностью около 2%, с валовой рентабельностью +19% и стабильным потоком заказов, чьи бумаги за год выросли на более чем +50%. Отельер MGM Resorts International (Nyse: MGM), который отчитывается в течение недели, имеет крупную капитализацию ($19,5 млрд.), стоимость предприятия к выручке 3, и EV/EBITDA 12, при цене к будущей прибыли 23,5. Выручка компании за год достигает $10 млрд., рентабельность акционерного капитала 7,3%. Операционный денежный поток $2 млрд, при долге к акционерному капиталу только 1,3 к 1. За год бумаги выросли на +26%.

Диверсифицированные инвестиции в инновации и в жизненно важные вещи, такие как жильё, тем не менее, тоже могут показывать двузначную прошедшую доходность, иногда даже выше и устойчивее, чем по отдельным инструментам. Например, биржевой фонд на биотехнологии (XBI) увеличился в цене на +35%, на IT и электронику (XLK) - на +29%, и на строительство жилья (ITB) - на +39,5% в год. Мы предлагаем каждому, кто полностью уверен в своих силах, обдумать покупку бумаг 25-30 устойчивых и проверенных временем компаний из всего индекса S&P, предварительно выбрав стратегии, которые убедительно показывали прошедшую доходность, сильно бьющую бенчмарк.

Только надо иметь в виду, что затратное это дело, и из-за всё ещё годами высоких цен на бумаги надёжных компаний нормальный портфель можно сформировать от $150-200 тысяч, а розничным инвесторам без высокой квалификации при нынешних уровнях волатильности лучше быть максимально осторожными.