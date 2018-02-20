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Спреды российских еврооблигаций к UST могут сократиться в случае повышения рейтинга РФ


Облигации / Рынки
Евгений Сергеев
Евгений Сергеев
аналитик ФК "Уралсиб"
 
В связи с выходным днем в США американские казначейские облигации вчера не торговались, поэтому активность в российских евробондах также отсутствовала как в суверенном, так и в корпоративном сегменте.

Доходность на дальнем конце суверенной кривой составляет 5,05%.

На этой неделе инвесторы находятся в ожидании пересмотра кредитного рейтинга России. Уже в эту пятницу, 23 февраля, международные агентства S&P и Fitch опубликуют свои решения по рейтингу. На данный момент Россия имеет единственный рейтинг инвестиционного уровня от агентства Fitch – «BBB-», рейтинг от S&P находится на уровне «BB+», при этом оба с позитивным прогнозом.

Мы считаем весьма вероятным повышение рейтинга агентством S&P и не исключаем такого же рейтингового действия со стороны Fitch. В случае принятия позитивного решения агентством S&P Россия получит второй рейтинг инвестиционной категории, что будет способствовать притоку капитала в российские бумаги, в том числе благодаря их включению в облигационные индексы.

Это событие может оказать значительную поддержку российским евробондам, и, по нашим оценкам, спреды к UST в краткосрочной перспективе могут сократиться на 10–15 б.п. Хотя сейчас мы видим потенциал роста для российских бумаг, в долгосрочной перспективе мы ожидаем, что давление растущих доходностей UST возобновится, и оно может свести на нет позитивный эффект от повышения рейтинга для котировок евробондов.

Сегодня внешний фон скорее негативный: доходность UST10 утром вновь выросла, однако повышение цен на нефть, произошедшее накануне, может оказать некоторую поддержку российским еврооблигациям. Азиатские рынки сегодня преимущественно в минусе, как и фьючерсы на американские индексы.

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