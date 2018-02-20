Спрос на фондирование, предоставляемое Казначейством, остается низким

Уровень задолженности держится на отметке 22,6 млрд руб. уже несколько недель. За это время фиксировались лишь кратковременные всплески, банки иногда привлекали дополнительные средства от казначейства, но возвращали задолженность уже на следующий день. При этом объем депозитов, размещаемых Казначейством в банках, остается с начала года значительным, сейчас он составляет 789 млрд руб. С начала года этот вид задолженности снизился лишь на 70 млрд руб. Это довольно неожиданно, ведь банки, у которых есть доступ к депозитным аукционам, – это крупнейшие игроки, имеющие господдержку или сразу два рейтинга от российских агентств. Именно эти банки должны быть активными игроками на рынке ОФЗ, но при этом они не привлекают средства на аукционах репо, ставки на которых обычно ниже, чем на депозитных аукционах.

Возможно, что такое поведение банков связано с регуляторными требованиями. Во-первых, депозиты позволяют удлинить пассивы банков, а во-вторых, используя депозиты, банки избегают использования ОФЗ в качестве обеспечения по кредитам.

Трехмесячная ставка Mosprime опустилась ниже ставки овернайт

При этом все ставки остаются ниже уровня ключевой. Снижение более длинных ставок отражает ожидание, что ЦБ будет довольно агрессивно смягчать денежно-кредитную политику в краткосрочной перспективе. Короткие же ставки отражают текущее состояние дел и рост спроса на ликвидность. Мы полагаем, что в ближайшие дни ставки овернайт останутся вблизи ключевой ставки, их существенного снижения мы не ждем.