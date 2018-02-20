FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Оборот розничной торговли пока не находит поддержки со стороны зарплат


Рынки
Александр Исаков
Александр Исаков
главный экономист ВТБ Капитал
 
Росстат опубликовал первые экономические индикаторы за январь.

Несмотря на индексацию зарплат, по итогам месяца рост реальных зарплат в годовом сопоставлении составил всего 6.2%, что в точности соответствует скорректированной оценке за декабрь. На наш взгляд, это указывает на высокую вероятность пересмотра оценки в большую сторону в ближайший месяц. Оборот розничной торговли пока не находит поддержки со стороны зарплат: в январе его рост замедлился до 2.8% г/г против 3.1% в декабре. В то же время в непродовольственном сегменте динамика продаж несколько улучшилась. Активность в строительном секторе продолжила увеличиваться, но более низкими темпами (+0.2% г/г против +1.3% в декабре). 

Зарплаты в госсекторе продолжают расти опережающими темпами. Индексация зарплат госслужащих и повышение МРОТ на 26.5% г/г в январе должны были значительно ускорить рост зарплат. Однако, по данным Росстата, темпы роста реальных зарплат в январе оказались такими же, как в декабре (6.2% г/г). Это позволяет ожидать, что в февральском отчете предварительная оценка январского показателя будет существенно пересмотрена в большую сторону. Что касается структуры роста, второй месяц подряд зарплаты госслужащих растут быстрее, чем в частном секторе. Напомним, что такая ситуация типична для предвыборного периода. 

Розничная торговля слабо чувствительна к динамике зарплат

Несмотря на волну индексаций зарплат и рост потребительского кредитования (увеличение задолженности за исключением ипотеки составило 11.2% г/г в январе), рост оборота розничной торговли в последние месяцы остается в районе 3% г/г.

По итогам января темпы роста оборота розничной торговли снизились до 2.8% г/г вследствие замедления роста продаж продовольственных товаров. Динамика последних довольно нестабильна: в декабре именно за счет увеличения темпов роста продаж продуктов питания рост общего оборота ускорился до 3.1%. Стоит отметить, что в продовольственном сегменте рост продаж зарегистрирован во всех категориях, отражаемых в отчете Росстата, за исключением сахара, соли и макаронных изделий. 

Рост продаж непродовольственных товаров в январе восстановился до 3.3% г/г против 2.8% в декабре. При этом 3-месячное скользящее среднее значение роста, скорректированного на сезонные факторы (которое мы считаем основным индикатором динамики продаж), наконец вернулось в положительную зону. Также отметим, что уверенность потребителей постепенно возвращается к уровням 2014 г.: индекс своевременности крупных покупок, рассчитываемый Банком России совместно с ФОМ, в январе 2018 г.  восстановился до −9 пп против −18 пп год назад. 

Реальные доходы не изменились в годовом сопоставлении

Индексация зарплат в госсекторе и социальных выплат позитивно отразилась на размере реальных располагаемых доходов населения. Однако без корректировки на разовые выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. руб./чел. в январе прошлого года результат оказался бы значительно ниже.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ