Несмотря на индексацию зарплат, по итогам месяца рост реальных зарплат в годовом сопоставлении составил всего 6.2%, что в точности соответствует скорректированной оценке за декабрь. На наш взгляд, это указывает на высокую вероятность пересмотра оценки в большую сторону в ближайший месяц. Оборот розничной торговли пока не находит поддержки со стороны зарплат: в январе его рост замедлился до 2.8% г/г против 3.1% в декабре. В то же время в непродовольственном сегменте динамика продаж несколько улучшилась. Активность в строительном секторе продолжила увеличиваться, но более низкими темпами (+0.2% г/г против +1.3% в декабре).

Зарплаты в госсекторе продолжают расти опережающими темпами. Индексация зарплат госслужащих и повышение МРОТ на 26.5% г/г в январе должны были значительно ускорить рост зарплат. Однако, по данным Росстата, темпы роста реальных зарплат в январе оказались такими же, как в декабре (6.2% г/г). Это позволяет ожидать, что в февральском отчете предварительная оценка январского показателя будет существенно пересмотрена в большую сторону. Что касается структуры роста, второй месяц подряд зарплаты госслужащих растут быстрее, чем в частном секторе. Напомним, что такая ситуация типична для предвыборного периода.

Розничная торговля слабо чувствительна к динамике зарплат

Несмотря на волну индексаций зарплат и рост потребительского кредитования (увеличение задолженности за исключением ипотеки составило 11.2% г/г в январе), рост оборота розничной торговли в последние месяцы остается в районе 3% г/г.

• По итогам января темпы роста оборота розничной торговли снизились до 2.8% г/г вследствие замедления роста продаж продовольственных товаров. Динамика последних довольно нестабильна: в декабре именно за счет увеличения темпов роста продаж продуктов питания рост общего оборота ускорился до 3.1%. Стоит отметить, что в продовольственном сегменте рост продаж зарегистрирован во всех категориях, отражаемых в отчете Росстата, за исключением сахара, соли и макаронных изделий.

• Рост продаж непродовольственных товаров в январе восстановился до 3.3% г/г против 2.8% в декабре. При этом 3-месячное скользящее среднее значение роста, скорректированного на сезонные факторы (которое мы считаем основным индикатором динамики продаж), наконец вернулось в положительную зону. Также отметим, что уверенность потребителей постепенно возвращается к уровням 2014 г.: индекс своевременности крупных покупок, рассчитываемый Банком России совместно с ФОМ, в январе 2018 г. восстановился до −9 пп против −18 пп год назад.

Реальные доходы не изменились в годовом сопоставлении

Индексация зарплат в госсекторе и социальных выплат позитивно отразилась на размере реальных располагаемых доходов населения. Однако без корректировки на разовые выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. руб./чел. в январе прошлого года результат оказался бы значительно ниже.