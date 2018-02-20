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Рынку США нужны сильные драйверы для дальнейшего движения


Рынки
Игорь Клюшнев
Игорь Клюшнев
начальник департамента торговых операций ИК "Фридом Финанс"
 
Широкий рынок завершил волатильные торги пятницы в небольшом плюсе, продлив серию удачных сессий до шести.

Nasdaq несколько отступил с позиций четверга, однако пережил лучшую неделю с декабря 2011 г. Сектор здравоохранения стал лучшим среди основных секторов S&P500, прибавив 0,7%. Производители потребительских товаров потеряли больше остальных. По итогам недели основные индексы выросли на 4,3-5,3%.

Министерство торговли США рекомендовало 24-процентный тариф на импорт стали из всех стран и 7,7-процентный тариф на импорт алюминия. Президент Дональд Трамп должен принять решения по данным рекомендациям в апреле. Министерство торговли заявило, что импорт «угрожает нарушить национальную безопасность» США. Американские компании, работающие в области добычи алюминия и производства изделий из него, росли в среднем сильнее рынка: Arconic (ARNC, 0,56%), Alcoa (AA, -0,44%), Century Aluminum Company (CENX, +8,31%), Kaiser Aluminum Corporation (KALU, +0,28%). 

Сейчас американский рынок находится на перепутье – после заметной коррекции и отскока нужны более сильные, чем квартальные отчеты, драйверы для дальнейших движений. Они могут появиться, но позже – в четверг-пятницу. В эти дни Уильям Дадли, глава федерального банка Нью-Йорка, будет комментировать монетарную политику ФРС и экономические перспективы на мероприятиях в Нью-Йорке и Чикаго. Слова одного из наиболее влиятельных членов Федрезерва могут стать причиной роста или снижения. Позитивный сценарий более вероятен, так как ранее Дадли заявлял, что последний спад на фондовых рынках не представляет угрозы для экономики, также он не считал, что ФРС будет необходимо существенно пересматривать свою политику относительно темпа повышения процентных ставок. Если его риторика не изменится, то это поддержит котировки.

Сегодня в фокусе два сектора – потребительских товаров (XRT, XLY) и коммунальных товаров (XLU), так как отчитываются одни крупнейшие компании этих секторов – Wall Mart (WMT), Home Depot (HD) и Duke Energy (DUK). Все три гиганта представят финансовые результаты до открытия сессии и по всем ожидается рост прибыли. По WMT и HD стоит ждать сильных данных и хороших прогнозов, так как 4-й квартал у них был сильным. DUK может расстроить прогнозом, по причину роста процентных ставок, что будет усугублять долговую нагрузку компании. Поэтому роста котировок ждем по WMT и HD, динамика DUK будет зависеть от прогноза.

Рынок в целом будет снижаться в течение торговой сессии, трейдеры будут фиксировать прибыль после краткосрочного роста предыдущей недели в отсутствие сильных драйверов роста. Ждем, что S&P500 по итогам торгов потеряет 0,3%-0,5%.

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