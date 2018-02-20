Выступление главы Минэнерго ОАЭ должно позитивно повлиять на цену нефти

Большую часть вчерашней сессии котировки апрельских фьючерсов Брент держались в диапазоне $65-65,5 за баррель, а затем пробили его верхнюю границу и зафиксировались на уровне $65,67/барр., что на $0,83 выше итоговых уровней пятницы. Стоит отметить, что вторую сессию подряд котировки Брент особо не реагируют на укрепление доллара и на вчерашнее отступление пары EUR/USD ниже отметки 1,24 (в пятницу она находилась на уровне 1,255).

Торги вчера проходили вяло из-за празднования в США Дня президентов, инвесторы ждали выступления генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо на Международном нефтяном саммите в Нигерии. Он отметил, что процесс ребалансировки нефтяного рынка активизировался и что члены ОПЕК в январе выполнили свои обязательства на 133%, тогда как по итогам 2017 года этот показатель был равен 107%. Это заявление поспособствовало росту оптимизма на нефтяном рынке. Оно прозвучало после комментариев Халида аль-Фалиха, министра энергетики Саудовской Аравии, который на прошлой неделе сказал, что картелю было бы предпочтительнее оставить небольшой дефицит предложения на мировом рынке, а не завершать раньше срока действие договоренностей ОПЕК+ о сокращении добычи. Саудовский министр сделал эти выводы с учетом ряда важных вопросов, которые необходимо урегулировать картелю и союзникам, чтобы избежать недопонимания среди инвесторов, а также последующего давления на нефтяные котировки.

Первая проблема заключается в том, что собрать данные по глобальным товарным запасам нефти очень сложно. Сейчас ОПЕК отслеживает только статистику по странам ОЭСР, однако Халид аль-Фалих предлагает учитывать данные и по другим странам (несмотря на имеющиеся трудности с получением такой информации), а также по объемам, которые аккумулированы в плавучих хранилищах и находятся в пути.

Вторая проблема обусловлена тем, что для оценки изменений глобального баланса спроса и предложения исключительно важно сопоставить текущие совокупные товарные запасы со скользящим средним показателем за пять лет с учетом сезонных колебаний. Это означает, что в прошлом году данные за 2011 год начали исключать из расчетов и заменять данными за 2016 год, которые оказались значительно выше, что также привело к увеличению пятилетнего среднего уровня. Эта проблема стала особенно очевидной в третьем квартале 2017 года, когда успехи ОПЕК с точки зрения выравнивания нефтяного рынка, по некоторым оценкам, были на 90% обусловлены именно повышением базы сравнения (пятилетнего скользящего среднего).

По нашему мнению, осознание картелем этих проблем и готовность их решать является позитивным сигналом для участников рынка. Если данные проблемы будут успешно решены, это позволит ОПЕК избежать ситуации, когда принимаемые картелем меры спровоцируют падение цен, если на момент прекращения действия соглашения ОПЕК+ баланс спроса и предложения не будет скорректирован в соответствии с целевыми уровнями.

Сегодня в центре внимания будут Прогноз развития мировой энергетики на 2018 год от BP (в 17:30 мск), а также выступления руководителя ВР Роберта Дадли и министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи в рамках Международной нефтяной недели в Лондоне. Отметим, что Сухейль аль-Мазруи, который сейчас также занимает пост президента ОПЕК, на прошлой неделе заявил, что члены картеля и примкнувшие к ним нефтедобывающие страны намерены к концу 2018 года подготовить проект соглашения о долгосрочном сотрудничестве.

Сегодняшнее выступление главы Минэнерго ОАЭ, по нашему мнению, должно позитивно повлиять на цену нефти, и торги будут проходить в диапазоне $65-66 за баррель. Не исключено, что министр поделится информацией о том, каким образом будут отменяться ограничения ОПЕК+ (соответствующие заявления ожидаются в июне), говорится в обзоре стратега Sberbank Investment Research Михаила Шейбе.



