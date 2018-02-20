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Минфин РФ и США, ЦБ РФ поднимут для России инвестиционный рейтинг от S&P


Рынки
Александр Разуваев
Александр Разуваев
директор аналитического департамента "Альпари"
 
В пятницу, 23 февраля, международные рейтинговые агентства S&P и Fitch собираются пересмотреть кредитный рейтинг России.

S&P пока удерживает суверенный рейтинг России на одну ступень ниже инвестиционного уровня. Однако есть все экономические и политические основания полагать, что Россия снова вернется в инвестиционную категорию. С высокой вероятностью аналогичный шаг в текущем году сделает и Moody‘s. 

Напомним, что рейтинги России были понижены в 2014 году на фоне падения цен на нефть, крымской истории и конфликта на востоке Украины, который повлек за собой введение антироссийских санкций. Вслед за повышением суверенного рейтинга будут повышены рейтинги российских компаний и коммерческих банков. Для торгуемых на биржах компаний это будет однозначно полюс, так как многие консервативные фонды могут покупать только акции компаний инвестиционной категории.

Однако даже после возвращения суверенного рейтинга России в инвестиционную категорию он будет занижен относительно других стран с сопоставимыми макроэкономическими и долговыми индикаторами по политическим причинам. Американские агентства никогда особо не любили Россию. Политический дисконт имел место даже в нулевые годы, когда не было никакого геополитического противостояния России и США, а у Владимира Путина и Джорджа Буша было полное понимание по всем основным вопросам. 

Возврат рейтинга России в инвестиционную категорию это, прежде всего, заслуга Министерства финансов и ЦБ РФ. Отношение суверенного долга к ВВП у России одно из лучших в мире. Международные резервы России составляют сейчас около $450 млрд. Банк России таргетирует инфляцию, а не курс рубля, у него нет острой необходимости в случае кризисной ситуации тратить свои резервы. Естественно, свою роль в повышении суверенного рейтинга России сыграл и американский Минфин. Американцы решили не вводить санкции в отношении суверенного долга Российской Федерации, решив, что они могут нанести удар по функционированию глобальных рынков.

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