НЛМК представил хорошую отчетность по МСФО за IV квартал

Выручка составила 2815 млн долл. (консенсус-прогноз: 2675 млн долл.), увеличившись на 10% кв./кв. на фоне роста объема продаж. EBITDA выросла на 21% кв./кв. до 786 млн долл. (консенсус-прогноз: 723 млн долл.) в результате роста цен на металлопродукцию на экспортных рынках на 2-8% и на внутреннем рынке на 8-13%. Чистая прибыль составила 428 млн долл. (консенсус-прогноз: 410 млн долл.), что на 20% выше показателя за III квартал 2017 г.

По итогам 2017 г. НЛМК отразил EBITDA в размере 2,7 млрд долл., что на 37% выше показателя за 2016 г., в результате роста цен на сталь, объема продаж и реализации программы по повышению эффективности производства. Показатель достиг максимальной величины с 2009 г. Свободный денежный поток по итогам года составил 1,27 млрд долл. (+12% г./г.) за счет роста операционных доходов.

Чистый долг НЛМК вырос за год с 0,7 млрд долл. до 0,9 млрд долл., при этом соотношение «Чистый долг/EBITDA» снизилось с 0,39х до 0,35х.

Мы считаем опубликованную отчетность НЛМК сильной: компания отразила рост финансовых показателей и повысила финансовую устойчивость. Необходимо отметить, что за 9 месяцев 2017 г. компания выплатила рекордную сумму дивидендов в размере 1,1 млрд долл.

По итогам первых трех кварталов 2017 г. НЛМК выплатил дивидендами соответственно 120%, 101% и 99% от свободного денежного потока. В IV квартале 2017 г. FCFF составил 200 млн долл., и мы ожидаем, что компания направит на дивиденды 100% от его величины, что транслируется в 0,0334 долл. на акцию или 1,89 руб. на акцию по текущему курсу. Эта цифра соответствует квартальной дивидендной доходности на уровне 1,2%. При этом мы отмечаем высокую вероятность того, что дивиденды за IV квартал будут выше, так как сумма, рассчитанная исходя из 100% FCFF, существенно ниже дивидендов, выплаченных в предыдущие кварталы (2,35 руб., 3,20 руб. и 5,13 руб. на акцию в I, II и III кварталах 2017 г. соответственно).

Напомним, что дивидендная политика НЛМК предполагает выплату суммы в диапазоне, границами которого являются 50% чистой прибыли и 50% свободного денежного потока на базе консолидированной отчетности, если соотношение "Чистый долг/EBITDA" меньше или равно 1.0.