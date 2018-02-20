FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

НЛМК представил хорошую отчетность по МСФО за IV квартал


Рынки
Александр Сидоров
Александр Сидоров
аналитик ИК "Велес Капитал"
 
Финансовые результаты НЛМК превзошли ожидания рынка в части выручки и EBITDA.

Выручка составила 2815 млн долл. (консенсус-прогноз: 2675 млн долл.), увеличившись на 10% кв./кв. на фоне роста объема продаж. EBITDA выросла на 21% кв./кв. до 786 млн долл. (консенсус-прогноз: 723 млн долл.) в результате роста цен на металлопродукцию на экспортных рынках на 2-8% и на внутреннем рынке на 8-13%. Чистая прибыль составила 428 млн долл. (консенсус-прогноз: 410 млн долл.), что на 20% выше показателя за III квартал 2017 г.

По итогам 2017 г. НЛМК отразил EBITDA в размере 2,7 млрд долл., что на 37% выше показателя за 2016 г., в результате роста цен на сталь, объема продаж и реализации программы по повышению эффективности производства. Показатель достиг максимальной величины с 2009 г. Свободный денежный поток по итогам года составил 1,27 млрд долл. (+12% г./г.) за счет роста операционных доходов.

Чистый долг НЛМК вырос за год с 0,7 млрд долл. до 0,9 млрд долл., при этом соотношение «Чистый долг/EBITDA» снизилось с 0,39х до 0,35х.

Мы считаем опубликованную отчетность НЛМК сильной: компания отразила рост финансовых показателей и повысила финансовую устойчивость. Необходимо отметить, что за 9 месяцев 2017 г. компания выплатила рекордную сумму дивидендов в размере 1,1 млрд долл.

По итогам первых трех кварталов 2017 г. НЛМК выплатил дивидендами соответственно 120%, 101% и 99% от свободного денежного потока. В IV квартале 2017 г. FCFF составил 200 млн долл., и мы ожидаем, что компания направит на дивиденды 100% от его величины, что транслируется в 0,0334 долл. на акцию или 1,89 руб. на акцию по текущему курсу. Эта цифра соответствует квартальной дивидендной доходности на уровне 1,2%. При этом мы отмечаем высокую вероятность того, что дивиденды за IV квартал будут выше, так как сумма, рассчитанная исходя из 100% FCFF, существенно ниже дивидендов, выплаченных в предыдущие кварталы (2,35 руб., 3,20 руб. и 5,13 руб. на акцию в I, II и III кварталах 2017 г. соответственно).

Напомним, что дивидендная политика НЛМК предполагает выплату суммы в диапазоне, границами которого являются 50% чистой прибыли и 50% свободного денежного потока на базе консолидированной отчетности, если соотношение "Чистый долг/EBITDA" меньше или равно 1.0.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ