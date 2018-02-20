Стабильные цены на нефть позволят паре доллар-рубль держаться в диапазоне 53-57 до середины года

Наш краткосрочный взгляд на рубль остаётся позитивным. В противовес продолжающемуся на фоне ускорения инфляции в США росту индекса доллара (DXY) поддержку национальной валюте оказывают налоговый период (26 февраля выплаты НДПИ за январь) и ожидания участников рынка относительно повышения суверенных кредитных рейтингов России. Так, 23 февраля запланировано решение по рейтингам от S&P и Fitch. Сейчас у РФ рейтинг от Fitch на уровне BBB- (инвестиционный уровень), а S&P присвоил рейтинг BB+ (неинвестиционный уровень). У обоих по России позитивный прогноз, поэтому вероятность повышения самих рейтингов (по крайней мере, в случае S&P) – очень высока. Поскольку 23 февраля выходной день, то логично увидеть растущий спрос на рубли в преддверии этой даты.

Среднесрочный взгляд на рубль улучшен в связи с пересмотром прогноза нефти. Ранее к середине 2018 года в базовом сценарии нами ожидалось локальное снижение цен на нефть сорта Brent до $54 за баррель. Сейчас мы ожидаем заметно более интенсивного спроса на «чёрное золото» на фоне ускорения темпов роста мировой экономики. Глобальное предложение нефти в 2018 году, по прогнозу МЭА, вырастет на 1,3% г/г и составит 99,1 млн баррелей в сутки, формируя сбалансированный рынок.

Таким образом, мы подтверждаем диапазон по паре доллар/рубль к концу 2018 года в диапазоне 53-57, но теперь не ожидаем существенного выхода из этого диапазона вверх к середине 2018 года.