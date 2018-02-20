FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Стабильные цены на нефть позволят паре доллар-рубль держаться в диапазоне 53-57 до середины года


Commodities / Рынки
Тимур Нигматуллин
Тимур Нигматуллин
аналитик "Открытие Брокер"
 
К текущему моменту на валютном рынке МосБиржи пара доллар/рубль прибавляет 0,2% и котируется немногим ниже отметки 56,6 руб.

Наш краткосрочный взгляд на рубль остаётся позитивным. В противовес продолжающемуся на фоне ускорения инфляции в США росту индекса доллара (DXY) поддержку национальной валюте оказывают налоговый период (26 февраля выплаты НДПИ за январь) и ожидания участников рынка относительно повышения суверенных кредитных рейтингов России. Так, 23 февраля запланировано решение по рейтингам от S&P и Fitch. Сейчас у РФ рейтинг от Fitch на уровне BBB- (инвестиционный уровень), а S&P присвоил рейтинг BB+ (неинвестиционный уровень). У обоих по России позитивный прогноз, поэтому вероятность повышения самих рейтингов (по крайней мере, в случае S&P) – очень высока. Поскольку 23 февраля выходной день, то логично увидеть растущий спрос на рубли в преддверии этой даты.

Среднесрочный взгляд на рубль улучшен в связи с пересмотром прогноза нефти. Ранее к середине 2018 года в базовом сценарии нами ожидалось локальное снижение цен на нефть сорта Brent до $54 за баррель. Сейчас мы ожидаем заметно более интенсивного спроса на «чёрное золото» на фоне ускорения темпов роста мировой экономики. Глобальное предложение нефти в 2018 году, по прогнозу МЭА, вырастет на 1,3% г/г и составит 99,1 млн баррелей в сутки, формируя сбалансированный рынок.

Таким образом, мы подтверждаем диапазон по паре доллар/рубль к концу 2018 года в диапазоне 53-57, но теперь не ожидаем существенного выхода из этого диапазона вверх к середине 2018 года.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ