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Риск второй волны коррекции на рынках акций растет


Рынки
Василий Олейник
Василий Олейник
эксперт ИХ "Финам"
 
Сегодня вновь ухудшились инвестиционные настроения практически на всех зарубежных фондовых площадках.

Сильных распродаж в сегменте рисковых активов пока не наблюдается, зато на рынках облигаций по всему миру с новой силой возобновились продажи. Второй день подряд наибольшее давление испытывают рынки долга Испании и Италии, а доходность 10-летних облигаций США вновь превысила 2.9%. Начиная с текущей недели Минфин США начнёт рекордные размещения векселей, что приведёт к резкому сокращению ликвидности в системе, поэтому шансов на дальнейший рост рынков акций крайне мало. 

Японский индекс Nikkei сегодня завершил торговую сессию падением почти на 1%, даже несмотря на снижение национальной валюты. На европейских площадках пока динамика нейтральная, хотя большинство биржевых индексов постоянно уходит на отрицательную территорию, а сводный индекс европейского региона теряет около 0.1%. А вот фьючерсы на основные американские биржевые индексы перед открытием падают на 0.5%, поэтому ближе к вечеру ситуация на всех фондовых рынках может ухудшиться.

Российский валютный индекс РТС в первой половине дня сегодня просел на 0.25%, до 1255 пунктов, а вот рублёвый индекс Московской Биржи пока подрастает на 0.35%, торгуясь в районе 2262 пунктов, и всё благодаря акциям Газпрома, которые растут почти на 2%. По газовому гиганту вышла новость о возможном выкупе акций с рынка, но окончательного решения пока нет. После продолжительного обвала сегодня впервые за долгое время начались покупки в акциях Магнита, кстати, его конкурент, X5, теряет почти 5%. Похоже, в акциях Магнита намечается “дно”, да и скорый выкуп акций на 200 млн. долларов тоже начал оказывать поддержку. Акции Сбербанка в первой половине дня снизились почти на 0.4%, а по ВТБ нейтральная динамика. Второй день лучше рынка выглядят бумаги Мегафона, сегодня они показывают рост ещё на 3.6%/

На рынке сырья сегодня всё торгуется в красном цвете, хотя сильных распродаж пока нет. Главной причиной продаж сейчас выступает растущий американский доллар. Индекс промышленных металлов теряет менее 1%, драгоценные металлы снижаются почти на 0.6%. Цена тройской унции золота опустилась к отметке 1338$. Котировки нефти, после выхода ежемесячного отчёта ОПЕК резко спикировали вниз, теряя около 1%. Из отчёта видно, что баланс спроса и предложения на рынке не нормализуется, и избыточное предложение никуда не уходит. Котировки нефти марки Brent опустились к 65$ за баррель.

На глобальном валютном рынке американский доллар второй день подряд пытается отвоёвывать позиции. Сегодня индекс доллара (DXY) растёт ещё на 0.5%, торгуясь уже выше 89.5 пункта. Ключевая валютная пара евро/доллар теряет 0.5%, отступая до 1.234. Рубль в паре с долларом сегодня снизился на 0.45%, до 56.7

С открытия торгов в США биржевые индексы могут показать снижение в пределах 0.5%. Если флагманский американский индекс SP500 к закрытию опустится ниже 2700 пунктов, это будет очень неприятны сигналом для всех фондовых рынков. Сегодня точно не стоит торопиться с новыми покупками акций. Техническая картина по индексу Московской биржи сейчас выглядит нейтрально, хотя закрытие дня на отрицательной территории создаст предпосылки для коррекции уже в понедельник. Пока стоит следить за техническим уровнем поддержки на отметке 2255 пунктов. Если он не устоит, это будет негативным сигналом.

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