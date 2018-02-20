Всплеск активности на сегодняшних торгах связан с ростом котировок Газпрома в связи с предложением одного из членов совета директоров рассмотреть вопрос о buy-back акций на совете директоров 5 марта. Мы скептически оцениваем возможность принятия такого решения, однако эта новость способна поддерживать спекулятивный интерес к акциям компании вплоть до начала марта.

Прошлая неделя отметилась двумя корпоративными событиями, которые в буквальном смысле потрясли рынок. Во-первых, неожиданная продажа пакета акций «Магнита» его основателем С. Галицким группе ВТБ. Во-вторых, обострение конфликта Потанина и Дерипаски вокруг «Норильского никеля». Обе компании имеют значительный вес в структуре индекса ММВБ, поэтому эти новости были восприняты нервно.

На минувшей неделе российский фондовый рынок лишился максимального за два месяца объема инвестиций: по данным EPFR, инвесторы вывели из глобальных фондов, ориентированных на Россию, около $100 млн. Глобальные рынки постепенно приходят в себя после масштабной распродажи в начале февраля, и аппетит к риску вновь растет. В отсутствие серьезных геополитических проблем можно ожидать продолжения восстановления российского рынка и возобновление притока средств.

Нефть марки Brent за неделю с 9 по 16 февраля вернулась к уровню выше $65 за баррель, прибавив 3,5%. Золото подорожало на 2,9% до $1352,1 за тройскую унцию, что пока соответствует максимумам 2017-2018 гг. С одной стороны, позитивная динамика золота во многом является откликом на ослабление курса доллара на мировом рынке, в другой стороны, всплеск волатильности и падение на рынке акций вернули интерес к золоту, как к защитному активу.

Рубль за неделю укрепился к доллару на 3,4% до 56,4 руб./$ как на фоне отката доллара после существенного роста, так и на фоне восстановления нефтяных котировок.

Судя по всему, российский рынок оправился после коррекции и сохраняет позитивный настрой. Это хороший повод добавить в портфель или увеличивать долю акций до 30%.