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Российский рынок оправился после коррекции и сохраняет позитивный настрой


Рынки
Владимир Веденеев
Владимир Веденеев
начальник управления инвестиций УК "Райффайзен Капитал"
 
С 9 по 16 февраля индекс ММВБ вырос на 2,65% до 2255 пунктов, а на текущей неделе пока торги также проходят вблизи этой отметки.

Всплеск активности на сегодняшних торгах связан с ростом котировок Газпрома в связи с предложением одного из членов совета директоров рассмотреть вопрос о buy-back акций на совете директоров 5 марта. Мы скептически оцениваем возможность принятия такого решения, однако эта новость способна поддерживать спекулятивный интерес к акциям компании вплоть до начала марта. 

Прошлая неделя отметилась двумя корпоративными событиями, которые в буквальном смысле потрясли рынок. Во-первых, неожиданная продажа пакета акций «Магнита» его основателем С. Галицким группе ВТБ. Во-вторых, обострение конфликта Потанина и Дерипаски вокруг «Норильского никеля». Обе компании имеют значительный вес в структуре индекса ММВБ, поэтому эти новости были восприняты нервно. 

На минувшей неделе российский фондовый рынок лишился максимального за два месяца объема инвестиций: по данным EPFR, инвесторы вывели из глобальных фондов, ориентированных на Россию, около $100 млн. Глобальные рынки постепенно приходят в себя после масштабной распродажи в начале февраля, и аппетит к риску вновь растет. В отсутствие серьезных геополитических проблем можно ожидать продолжения восстановления российского рынка и возобновление притока средств. 

Нефть марки Brent за неделю с 9 по 16 февраля вернулась к уровню выше $65 за баррель, прибавив 3,5%. Золото подорожало на 2,9% до $1352,1 за тройскую унцию, что пока соответствует максимумам 2017-2018 гг. С одной стороны, позитивная динамика золота во многом является откликом на ослабление курса доллара на мировом рынке, в другой стороны, всплеск волатильности и падение на рынке акций вернули интерес к золоту, как к защитному активу. 

Рубль за неделю укрепился к доллару на 3,4% до 56,4 руб./$ как на фоне отката доллара после существенного роста, так и на фоне восстановления нефтяных котировок. 

Судя по всему, российский рынок оправился после коррекции и сохраняет позитивный настрой. Это хороший повод добавить в портфель или увеличивать долю акций до 30%. 

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