5 марта СД Газпрома обсудит перспективы buy back акций и ГДР. В моменте акции газового монополиста сегодня повышались на 4%.
Сегодня, спустя длительное время перестали падать акции Магнита, после заявления ВТБ о том, что новая стратегия будет ориентироваться на рост капитализации компании, а не на производство продуктов.
В последние дни оживился нефтяной рынок, что также оказывает хорошую поддержку российскому рынку.
Индекс Мосбиржи продолжает торговаться внутри растущего канала, с июля прошлого года. Технически коррекция вниз индекса Мосбиржи с конца января 2018 года пока еще не завершилась. В ближайшие дни можно ожидать дальнейшего снижения индекса Мосбиржи. При дальнейшем снижении индекса Мосбиржи, первым уровнем поддержки станет 2200 пунктов.
До конца текущего года индекс Мосбиржи сохраняет позитивный настрой.