5 марта СД Газпрома обсудит перспективы buy back акций и ГДР. В моменте акции газового монополиста сегодня повышались на 4%.

Сегодня, спустя длительное время перестали падать акции Магнита, после заявления ВТБ о том, что новая стратегия будет ориентироваться на рост капитализации компании, а не на производство продуктов.

В последние дни оживился нефтяной рынок, что также оказывает хорошую поддержку российскому рынку.

Индекс Мосбиржи продолжает торговаться внутри растущего канала, с июля прошлого года. Технически коррекция вниз индекса Мосбиржи с конца января 2018 года пока еще не завершилась. В ближайшие дни можно ожидать дальнейшего снижения индекса Мосбиржи. При дальнейшем снижении индекса Мосбиржи, первым уровнем поддержки станет 2200 пунктов.

До конца текущего года индекс Мосбиржи сохраняет позитивный настрой.