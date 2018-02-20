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Пойдет ли "Газпром" на выкуп своих акций?


Рынки
Александр Разуваев
Александр Разуваев
директор аналитического департамента "Альпари"
 
Совет директоров «Газпрома» включил в свою повестку вопрос «О перспективах программы обратного выкупа акций и глобальных депозитарных расписок ПАО «Газпром».

Внесение данного и очень важного для рынка вопроса в повестку дня заседания совета инициировал один из независимых директоров компании Тимур Кулибаев. На данной новости акции газового холдинга прибавляют почти 2,7% и стоят 142,01 руб. 

С точки зрения самой компании, данная инвестиция - это, однозначно, неплохая идея. По всем фундаментальным показателям справедливая цена акций «Газпрома» намного выше текущих котировок. И, с нашей точки зрения, компания может скоро объявить о соответствующей программе. Однако влияние на капитализацию будет ограничено. Вряд ли «Газпром» сможет потратить на выкуп сумму, способную повлиять на капитализацию его free float. «Газпром» по-прежнему вынужден нести серьезные инвестиционные расходы. К тому же, с точки зрения бюджета, наличные лучше направить на выплату дивидендов, чем на выкуп акций. Остается также не совсем ясным вопрос о том, будет ли компания погашать выкупленные акции или оставит на своем балансе на неопределенный срок. Последнее, понятное дело, нежелательно. 

«Газпром» остается самой дешевой российской «голубой фишкой», если, конечно, не рассматривать «Сургутнефтегаз» с его денежной позицией в $34 млрд. Риски слабого корпоративного управления, потери части европейского рынка в пользу американского СПГ, украинского транзита и утраты экспортной монополии по-прежнему бьют по капитализации компании.

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