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Рынок никеля: угроза перепроизводства сохраняется


Commodities / Рынки
Антон Покатович
Антон Покатович
главный аналитик Бинбанка
 
В 2017 году рынок никеля сумел восстановить некоторое равновесие.

Так, мировое производство никеля выросло до уровня в 2,05 млн.т. (+3,1% в сравнении с 2016 годом), мировой спрос продемонстрировал более активную динамику – вырос на 5% до уровня 2,15 млн.т. Такая динамика спроса и предложения позволила сформироваться дефициту объемом в 100 тыс. т. Однако, на наш взгляд, в 2018 году баланса рынка будет достичь сложнее. 

График
График

Одним из наиболее сильных драйверов роста спроса на никель в 2017 году являлась динамика роста производства нержавеющей стали более высокого качества в Китае. В Поднебесной под общий лейтмотив государственной политики о переходе к повышению качества роста производители нержавеющей стали приступили к модернизации своего производства и наращиванию объемов выпуска более качественной продукции. Более 70% производимого в мире никеля идет именно на закалку нержавеющей стали. По нашим оценкам, рост китайского производства «нержавейки» по итогам 2017 года составит порядка 3%. В результате в конце 2017 – начале 2018 года никелевым ценам удалось зафиксироваться вблизи уровня 13 000 $/т.

В следующем году, основываясь на данных китайских производителей по запуску обновленных производственных мощностей, производство нержавеющей стали может вырасти до уровней в 29 млн.т. (примерно на 10-15%). Мы полагаем, что данный фактор роста высококачественного производства нержавеющей стали окажет никелевым ценам поддержку в 2018 году. 

График
График

Также мы наблюдаем вероятность появления нового избытка предложения на никелевом рынке в 2018 году. Главной причиной наличия данных рисков являются крупнейшие мировые экспортеры: Филиппины и Индонезия. Производство никелевой руды на Филиппинах, которое находилось в подавленном состоянии в течение 2016-2017 из-за действия запрещающих законов по охране окружающей среды, в конце 2017 года начало восстанавливаться. С приходом новой власти законы по охране природы были изменены, и ранее закрытые никелевые шахты после модернизации снова получили разрешение на работу. К концу ноября 8 из 22 закрытых шахт приступили к работе. Мы ожидаем, что никелевая добыча Филиппин в 2018 году сможет восстановиться до уровней в 360 тыс.т. 

Производство Индонезии в 2017 году перешло к активизации роста. Правительством Индонезии были смягчены заперты на экспорт руды с содержанием никеля менее 1,7%. Если в 2017 году экспортная квота составляла порядка 4 млн.т. такой руды, то в 2018 году, по планам правительства, индонезийские горнодобывающие компании смогут экспортировать порядка 8 млн.т. никелевой руды. По нашим оценкам, в условиях ослабления государственных запретов производство Индонезии может вырасти до уровня 340 тыс.т. 

График
График

Мы полагаем, что в 2018 году на рынке никеля возможен хрупкий баланс за счет роста спроса на металл. Однако мы отмечаем тот факт, что предполагаемый рост добычи никелевой руды в Индонезии и на Филиппинах окажет существенное давление на цены, что балансирует наш прогноз среднегодовой цены никеля в 2018 году на уровне 10 000$/т.

 

 

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