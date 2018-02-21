Над американским рынком вновь сгущаются тучи

Результирующее влияние взвешенной суммы ключевых факторов внешней среды, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, выглядит понижательным.

Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent в текущем моменте колеблются в районе отметки $64,7 за баррель, находясь в ожидании публикации данных отраслевой статистики по запасам нефти в США, которые, согласно предварительным прогнозам, могут продолжить рост четвертую неделю подряд.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут небольшие потери. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2265 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая, что в условиях ухудшающегося внешнего фона этот фондовый индикатор может вновь оказаться под давлением продаж.

Ведущие европейские фондовые индексы во вторник изменились разнонаправленно при оборотах торгов на 22% ниже среднемесячных. В составе британского фондового индекса FTSE 100 (-0,01%) упали в цене всего 17% бумаг, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало понижение акций банка HSBC (-3,1%) и горнодобывающей компании BHP Billiton (-4,6%). Французский индекс CAC (+0,64%) вырос на фоне повышения акций STMicroelectronics (+2,5%) и Airbus (+2,2%). Немецкий индикатор DAX (+0,83%) прибавил благодаря росту акций Siemens (+1,2%), BASF (+1,4%:) и Bayer (+1,2%).

Фондовый рынок США во вторник снизился. Наибольшее негативное влияние на индекс "голубых фишек" Dow Jones (-1,01%) оказали акции слабо отчитавшегося ритейлера Walmart (-10,2%). Индекс high-tech биржи NASDAQ просел на 0,07%. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0,58%) тоже снизился при оборотах торгов на 12% ниже среднемесячных. Падением в нем выделился индекс потребительского сектора (-2,3%), в котором упали котировки 91% акций. Волатильность фондового рынка США вновь начала расти. Индекс фондовой волатильности VIX (+5,8%), который ещё называют «барометром страха» инвесторов, вчера вновь поднялся выше психологического уровня в 20 пунктов, указывая на то, что над американским рынком вновь сгущаются тучи.

Рынок акций РФ во вторник прибавил. Индекс МосБиржи вырос на 0,67% при оборотах торгов на 13%: ниже среднемесячных, а повышением в его составе отметились 53% акций. При этом наибольшее позитивное воздействие на индекс МосБиржи оказал рост акций Магнита (+7,9%) и Газпрома (+2,2%). Сдержало подъем индекса МосБиржи снижение акций Норникеля (-1%) и Роснефти (-0,6%).

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих сегодня российских событий стоит выделить размещение Минфином РФ на аукционе двух выпусков ОФЗ на сумму 45,9 млрд рублей, а также ожидающуюся публикацию финансовых результатов НОВАТЭКа по МСФО за 2017 год.