Нефть вновь проявила склонность к снижению, но в основном за счет укрепления доллара

Так, евро в паре с долларом с максимальных отметок конца прошлой недели просело уже на 2,3 цента.

Понятно, что такое укрепление доллара не могло не сказаться на динамике нефтяных цен. В результате цены нефти вновь стали тяготеть к возобновлению снижения. В контексте возможного продолжения снижения цен полезно вспомнить о резком наращивании объемов добычи сланцевой нефти в США. Это производит большое впечатление на рынок и особенно напрягает конкурентов. Интересно отметить, что ОПЕК планирует в марте провести встречу с производителями сланцевой нефти США. Об этом сообщил журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

А на текущей неделе вновь очень интересными для рынка будут выходящие на этот раз в четверг данные по добыче и запасам нефти в США.

Из последних важных новостей отрасли можно отметить выход прогноза ВР развития мировой энергетики до 2040 года. Подобные прогнозы не отличаются большой точностью, чем объясняется довольно прохладное к ним отношение. Да и сама компания отмечает, что не пытается предсказать будущее. Цель ее исследования - лучше понять характер неопределенностей и их многочисленные возможные последствия. В исследовании представлено шесть различных альтернатив будущих энергетических трансформаций. Но поскольку компания ВР (кроме того, что сама является одной из крупнейших энергетических компаний в мире) отличается давней любовью к изучению, как истории, так и перспектив развития отрасли. Так, ее историческая база данных является наиболее часто цитируемой при обсуждении процессов, происходящих в энергетической сфере. В этом смысле обзор ВР представляется полезным и для участников рынка, интересующихся не только далекими перспективами, но и сегодняшними изменениями тенденций и цен.

По мнению ВР, наиболее вероятной перспективой ближайших 22 лет является рост мирового спроса на энергоресурсы на треть. Происходить это будет в основном за счет роста потребления развивающихся стран и Китай с Индией обеспечат половину этого прироста. Возрастающую роль будет играть Африка, и с 2035 по 2040 годы ее вклад в рост мирового спроса на энергоносители будет даже выше, чем у Китая.

К 2040 году доля нефти, газа, угля и неископаемых источников энергии составит примерно по 25% энергетического баланса. Спрос на природный газ будет расти быстрыми темпами, и газ вытеснит уголь со второго места среди крупнейших источников энергии. К 2040 году США обеспечат почти четверть мировой добычи газа, а мировые поставки СПГ вырастут более чем в два раза, отмечается в материале. Устойчивый рост поставок СПГ значительно увеличит доступность газа во всем мире, при этом в начале 2020-х годов поставки СПГ превысят объемы межрегиональных поставок газа по трубопроводам. В обзоре есть много интересных соотношений и нарисованных перспектив.