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Мнения аналитиков

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Нефть вновь проявила склонность к снижению, но в основном за счет укрепления доллара


Commodities / Рынки
Николай Подлевских
Николай Подлевских
начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
 
Цены нефти во вторник показали небольшое подрастание. Однако новый отскок индекса доллара от минимальных отметок вновь повсеместно стал исправлять динамику долларовых цен.

Так, евро в паре с долларом с максимальных отметок конца прошлой недели просело уже на 2,3 цента. 

Понятно, что такое укрепление доллара не могло не сказаться на динамике нефтяных цен. В результате цены нефти вновь стали тяготеть к возобновлению снижения. В контексте возможного продолжения снижения цен полезно вспомнить о резком наращивании объемов добычи сланцевой нефти в США. Это производит  большое впечатление на рынок и особенно напрягает конкурентов. Интересно отметить, что ОПЕК планирует в марте провести встречу с производителями сланцевой нефти США. Об этом сообщил журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. 

А на текущей неделе вновь очень интересными для рынка будут выходящие на этот раз в четверг данные по добыче и запасам нефти в США. 

Из последних важных новостей отрасли можно отметить выход прогноза ВР развития мировой энергетики до 2040 года. Подобные прогнозы  не отличаются большой точностью, чем объясняется довольно прохладное к ним отношение. Да и сама компания отмечает, что не пытается предсказать будущее. Цель ее исследования - лучше понять характер неопределенностей и их многочисленные возможные последствия. В исследовании представлено шесть различных альтернатив будущих энергетических трансформаций. Но поскольку компания ВР (кроме того, что сама является одной из крупнейших энергетических компаний в мире) отличается давней любовью к изучению, как истории, так и перспектив развития отрасли. Так, ее историческая база данных является наиболее часто цитируемой при обсуждении процессов, происходящих в энергетической сфере. В этом смысле обзор ВР представляется полезным и для участников рынка, интересующихся не только далекими перспективами, но и сегодняшними изменениями тенденций и цен. 

По мнению ВР, наиболее вероятной перспективой ближайших 22 лет является рост мирового спроса на энергоресурсы на треть. Происходить это будет в основном за счет роста потребления развивающихся стран и Китай с Индией обеспечат половину этого прироста. Возрастающую роль будет играть Африка, и с 2035 по 2040 годы ее вклад в рост мирового спроса на энергоносители будет даже выше, чем у Китая.

К 2040 году доля нефти, газа, угля и неископаемых источников энергии составит примерно по 25% энергетического баланса. Спрос на природный газ будет расти быстрыми темпами, и газ вытеснит уголь со второго места среди крупнейших источников энергии. К 2040 году США обеспечат почти четверть мировой добычи газа, а мировые поставки СПГ вырастут более чем в два раза, отмечается в материале. Устойчивый рост поставок СПГ значительно увеличит доступность газа во всем мире, при этом в начале 2020-х годов поставки СПГ превысят объемы межрегиональных поставок газа по трубопроводам. В обзоре есть много интересных соотношений и нарисованных перспектив.

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