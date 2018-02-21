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Прогноз результатов ВТБ за IV кв по МСФО: чистая прибыль вырастет на 70% к/к


Рынки
Березина Наталия
Наталия Березина
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Высокий прочий доход должен способствовать достижению цели по прибыли.

В понедельник, 26 февраля, ВТБ (VTBR LI – ДЕРЖАТЬ) представит отчетность за 4 кв. 2017 г. по МСФО и проведет телефонную конференцию. Мы ждем роста чистой прибыли квартал к кварталу с достаточно низкого уровня 3 кв. почти на 70% (и ROAE 8% против 5% в 3 кв.). Большой вклад в это должен был внести прочий доход. Из ключевых статей поддержку прибыли также должен был оказать чистый комиссионный доход, сезонный рост которого, по нашим оценкам, составил за квартал 6%. В то же время месячные результаты свидетельствовали о том, что маржа начала снижаться в 4 кв. (мы прогнозируем минус 20 б.п. за квартал до 3,9%), и ЧПД мог просесть на 4% за квартал, несмотря на небольшой рост кредитования.

Реорганизация группы должна была оказать давление на расходы

В части расходов мы прогнозируем рост на 20% как за квартал, так и год к году: в 4 кв. группа проводила объединение банков ВТБ и ВТБ24, а также заканчивала реорганизацию европейского холдинга. Ранее глава банка Андрей Костин говорил о годовой экономии порядка 18 млрд руб. в год за счет этих мер, однако синергетический эффект должен проявиться только в 2018 г., в то же время на 4 кв. должны были прийтись дополнительные расходы. Стоимость риска мы ожидаем на уровне 1,9% (+10 б.п. за квартал). Рост корпоративного кредитования, по нашим оценкам, мог быть меньше 1% за квартал, а розничного – порядка 4%.

Ждем прогнозов по ключевым показателям на 2018 г

Наш прогноз предполагает прибыль за год на уровне 104 млрд руб., что означает выполнение годового прогноза менеджмента по прибыли, равного 100 млрд руб. В ходе телефонной конференции мы ожидаем комментариев менеджмента по прогнозам роста кредитов и депозитов на текущий год, возможным трендам в марже и стоимости риска, а также обновленному прогнозу синергетического эффекта от реорганизации структуры группы. Также менеджменту, скорее всего, будут задаваться вопросы по приобретению 29% акций Магнита у Сергея Галицкого; на данный момент мотивация покупки, а также дальнейшая стратегия развития компании, на наш взгляд, требуют прояснения. На текущих уровнях мы сохраняем рекомендацию ДЕРЖАТЬ бумаги ВТБ.

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