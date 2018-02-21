Цены на нефть продолжают двигаться в довольно узком диапазоне, а спрос на рисковые активы ограничен из-за «перетягивания каната» между спросом и предложением на рынке нефти (объемы предложения в США растут, ОПЕК сокращает добычу и рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с Россией, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что мировой спрос на нефть в 2018 г. будет расти на 1.6 млн барр. в сутки).

Главная история на российском рынке – ситуация вокруг UC Rusal и Норильского никеля, хотя реализация механизма «русской рулетки» маловероятна, мы не исключаем позиционирования в бумагах этих компаний. Кроме того, сегодня после завершения торговой сессии будет опубликован протокол FOMC по итогам заседания в январе – как всегда, инвесторы будут сохранять осторожность и искать указания на возможный

Газпром: совет директоров обсудит выкуп акций 5 марта – нейтрально. Рынок слишком остро реагирует на новость, поскольку выкуп маловероятен, по крайней мере, до 2020 г. и по текущей цене, учитывая масштабную программу капиталовложений в 2018-19 гг. и долг к погашению.

UC Rusal/Норильский никель: UC Rusal готов к «русской рулетке» – маловероятно. Такие заявления усиливают ощущение конфликта, однако вероятность каких-либо конкретных действий стремится к нулю, поскольку, на наш взгляд, власти не допустят реализации такого сценария. Однако с точки зрения отношения инвесторов новость позитивна для Норникеля (предложение о выкупе миноритариев) и негативна для UC Rusal (размывание доли).

НЛМК: 4К17 по МСФО – маржа существенно лучше прогнозов, FCF – чуть слабее. Результаты выглядят сильно, поскольку рентабельность по EBITDA превзошла ожидания. EBITDA превысила консенсус на 9%, наши прогнозы – на 14%. Тем не менее мы не видим причин для пересмотра прогнозов, учитывая высокую квартальную волатильность прибыли и временные лаги в признании выручки и расходов.

Veon: прогноз 4К17 по МСФО – небольшое снижение EBITDA, в фокусе цели на 2018 г. Мы ожидаем небольшого сокращения долларовой EBITDA. Ключевые темы – прогнозы на 2018 г., дивиденды за 2017 г., а также возможные изменения дивидендной политики.