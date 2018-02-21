Суверенные еврооблигации России умеренно подешевели на фоне роста UST10

Спрос на активы EM вновь ослаб, и еврооблигации других развивающихся рынков достаточно сильно потеряли в цене, однако динамика российских бумаг была сдержанной, и падение котировок оказалось небольшим. Длинные выпуски подешевели лишь на 0,2–0,4 п.п. На среднем участке кривой потери составили 0,1–0,3 п.п. от номинала. Russia’28 (YTM 4,2%) подешевел несколько сильнее – на 0,6 п.п., однако надо отметить, что накануне он смог немного подорожать, тогда как другие выпуски практически не изменились в цене. Пятилетний CDS-спред России вчера расширился на 2 б.п. до 112 б.п.

«Вечные» суборды Альфа-Банка вчера смотрелись лучше рынка

В корпоративном сегменте динамика была также слабо негативной, однако отдельные выпуски смогли выйти в плюс. Так, в нефтегазовом секторе евробонды подешевели в среднем на 0,1 п.п., исключением стал выпуск GAZPRU’34 (YTM 5,6%), который прибавил 0,2 п.п. от номинала. Евробонды Сбербанка и ВЭБа незначительно снизились в цене, в пределах 0,1 п.п., а суборд SBERRU’22 (YTM 4,5%) потерял 0,2 п.п. от номинала. Котировки бумаг ВТБ были стабильны. В секторе частных банков отличились «вечные» суборды Альфа-Банка, они показали лучший результат на рынке, прибавив в цене 0,4–0,6 п.п. В металлургическом секторе, как и в среднем по рынку, котировки упали на 0,1 п.п. Чуть хуже выглядел выпуск IMHRUS’22 (YTM 6,3%) – минус 0,2 п.п. Отдельно отметим евробонды Полюса, которые завершили день небольшим ростом – на 0,1 п.п. от номинала. Некоторые еврооблигации VEON продолжили понемногу восстанавливаться после падения на прошлой неделе и вчера завершили день в плюсе на 0,1–0,2 п.п. Сегодня внешний фон слабо негативный: доходность UST10 незначительно снизилась, но цены на нефть продолжают падение, что может негативно сказаться на российских бумагах.