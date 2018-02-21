В преддверии данных из США ожидается консолидация пары доллар-рубль в диапазоне 56,5-57,0

В первой половине дня ожидается публикация индексов деловой активности в производственном секторе и секторе услуг в Германии, а также индексы деловой активности в еврозоне. Днем ранее февральский индекс экономических ожиданий ZEW превысил прогнозные ожидания, однако оказался ниже январских значений. В свою очередь, индекс текущих экономических условий оказался хуже прогнозных значений и ощутимо ниже январских данных. Индекс экономических настроений в еврозоне также превысил прогнозы, но оказался хуже предыдущего значения в январе. После публикации данных пара евро/доллар опускалась в течение дня до уровня 1,232 и в настоящее время остается вблизи данных отметок. От сегодняшних данных рынок ожидает незначительного снижения по сравнению с январскими значениями, поэтому если фактические цифры совпадут с прогнозными — это не приведет к существенной коррекции европейской валюте, которой будет по силам удержать позиции выше 1,23. Впрочем, если евро все же полностью отдаст данную отметку, то в этом случае паре откроется дорога в сторону 1,22. Рассчитывать на существенное укрепление европейской валюты (до 1,24 и выше) можно будет лишь в случае заметного превышения февральскими данными январских значений.

Однако окончательные итоги сегодняшнего дня для евро будут зависеть от данных из США. В конце рабочего дня будут опубликованы данные по продажам жилья на вторичном рынке за январь, от которых ожидают увеличения почти на 1%. Однако ключевым событием станет публикация протокола FOMC с последнего заседания ФРС от 31 января. Напомним, что после заседания доллар больше недели уверенно восстанавливал позиции. Индекс доллара укреплялся на максимуме до 90,57 пунктов, что стало его двухнедельным максимумом. Сегодня участники рынка также будут с нетерпением ожидать сигналов в пользу ускорения процесса нормализации процентной политики ФРС, что позволило бы индексу американской валюты закрепиться выше 90 пунктов.

Сегодняшний день также станет важным и для британского фунта. Днем будут опубликованы данные по рынку труда в Великобритании, а ближе к вечеру ожидаются слушания отчета по инфляции и выступления различных представителей Банка Англии, в том числе его главы. В настоящее время курс британской валюты продолжает вести борьбу за отметку 1,40 против доллара, основным драйвером для фунта остаются ожидания по ускорению процесса подъема ставки Банком Англии.

В преддверии важных данных из США мы ожидаем консолидации пары доллар/рубль в середине диапазона 56,5-57,0 руб. При этом даже если новости из США поддержат американскую валюту, курс доллара может встретить серьезное сопротивление выше 57 руб. в связи с предстоящими налоговыми платежами и активизацией экспортеров. Дополнительную поддержку рублю в случае укрепления доллара на внешних рынках могут оказать сегодняшние операции «тонкой настройки» ЦБ, хотя и не исключено, что в преддверии крупных налоговых платежей банки предпочтут «придержать» рублевую ликвидность.