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На фоне выхода протоколов ФРС будет наблюдаться всплеск волатильности


Рынки
Игорь Клюшнев
Игорь Клюшнев
начальник департамента торговых операций ИК "Фридом Финанс"
 
Фондовые индексы США завершили торги во вторник в минусе (S&P500: -0,58%) под давлением рекордного падения акций Walmart (WMT, -10,18%).

Акции Walmart Inc. зафиксировали свое худшее падение в долларах за свою историю, а в процентах - с октября 2015 года. Крупнейший ритейлер в мире отчитался о замедлении роста онлайн-продаж во время четвертого квартала, после сильного роста в предыдущие три квартала. Тем не менее, Wal-Mart также сообщила о росте сопоставимых продаж на 2,6% - это уже 14-й позитивный квартал подряд.

В минусе также оказались все секторы, за исключением технологического (XLK: +0,09%). Доллар также продолжил рост от трехлетних минимумов, по отношению к евро он поднялся до уровня 1,234 (+0,58%).

Доходность по двухлетним казначейским бумагам, чувствительным к ожиданиям в области денежной политики, продолжила расти, прибавив 3,4 пункта и достигнув 2,227%, самого высокого уровня с сентября 2008 года. Доходность растет уже в течение шести дней подряд. Краткосрочные доходности выросли сильнее всего после того, как правительство страны разместило двухлетние обязательства на $28 млрд и на $151 млрд с более короткими сроками погашения.

Сильные внутридневные движения со сменой направления говорят о неуверенности трейдеров. Большинство пока что не определились, с тем, будут ли они увеличивать или сокращать портфели. Разреженный новостной фон способствует сохранению «боковика». Публикуемые сегодня протоколы ФРС (22:00 мск) не дадут ответов на главные вопросы инвесторов – планируют ли в Федрезерве повышать ставку более активно, чем это планировалось ранее. На фоне их выхода будет наблюдаться локальный всплеск волатильности. Информация об увеличении продаж на вторичном рынке жилья (18:00 мск) будет позитивно воспринята участниками торгов.

Сегодня до открытия отчитывается Southern (SO), DISH Network (DISH), а после торгов - Continental Resources (CLR). По SO и CLR ожидается рост прибыли, по DISH – снижение.

Сегодня Казначейство проведет аукцион для размещения пятилетних обязательств на сумму $35 млрд и в четверг семилетних на $29 млрд. Доходности по госбондам находятся на максимальных с 2008 года уровнях, что стимулирует переток средств в эти инструменты.

Динамика S&P500 будет преимущественно негативной, к завершению торгов индекс может опуститься ниже 2700 пунктов. Важные сообщения ожидаются в четверг и пятницу, до этого покупательская активность будет низкой.

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