FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Борьба за "Норильский никель" обостряется


Рынки
Роман Ткачук
Роман Ткачук
старший аналитик "Альпари"
 
В последнее время в центре внимания на российском фондовом рынке находятся две компании – ритейлер «Магнит» и горно-металлургическая компания «Норильский никель».

В их акциях наблюдается повышенная волатильность. И если с первым ситуация разрешилась – ритейлер перешёл к ВТБ, то в «Норильском никеле» акционерная война лишь начинает разгораться.

Двум медведям сложно ужиться в одной берлоге. Исторически у мажоритариев – «Русала» Олега Дерипаски (владеющего 27,8% ГМК) и «Интерроса» Владимира Потанина (30,4%) – сложились непростые отношения. У них разные точки зрения на развитие ГМК «Норильский никель»: Олег Дерипаска настаивает на высоких дивидендах компании (они необходимы для финансирования долговой нагрузки «Русала»), «Интеррос» рассматривает варианты наращивания резервов и инвестиционных вложений компании.

Предыдущая акционерная война в 2011-2012 годах завершилась заключением акционерного соглашения и привлечением Романа Абрамовича в качестве миротворца. Мировое соглашение имеет сложную структуру, над ним трудилось множество юристов, но оно не опубликовано, поэтому возможны неожиданные нюансы. Часть этого соглашения истекла в декабре 2017 года – фонд Crispian Романа Абрамовича теперь может продать принадлежащие ему 4,9% ГМК «Норильский никель» (всего Роману Абрамовичу и его партнёрам по Evraz принадлежит 6,3% пакет). Это может изменить баланс сил среди мажоритариев «Норильского Никеля». 

Два позитивных и два негативных сценария для «Русала»

«Русал» устраивают только два варианта развития событий: если Роман Абрамович сохранит свою долю в капитале «Норильского никеля», либо распределит свой пакет между «Русалом» и «Интероссом». «Русал» готов приобрести 2% пакет за $750 млн. В случае, если «Русал» приобретёт более 2,2% «Норильского никеля», то его пакет превысит 30% и возникнет обязательство выставить оферту всем акционерам. Только для выкупа пакета «Интерроса» потребуется порядка $10-20 млрд, привлечь такой объём в текущих условиях непросто – внешние рынки финансирования закрыты, а российские госбанки будут участвовать в такой сделке лишь после одобрения сверху. 

Другой вариант сценария – это если пакет Романа Абрамовича будет выкуплен полностью «Интероссом», то его доля вырастет до 37%, и он усилит своё влияние в компании. При этом у «Интеросса», учитывая сложную схему владения пакетом «Русала», может не возникнуть обязательства выставлять оферту остальным акционерам. Это тоже негативный вариант для «Русала». Важность текущего момента для «Русала» показывает обращение компании в Высокий суд Лондона в отношении фонда Crispian.

Существует несколько вариантов развития акционерной войны в ГМК «Норильский никель». Как именно будет развиваться ситуация – узнаем в ближайшее время. В любом случае, акциям «Норильского никеля» гарантирована высокая волатильность. Крупные просадки можно использовать для покупок.

«Норильский никель» – это, безусловно, интересная компания, занимающаяся производством меди, никеля и палладия, на которые есть высокий спрос на мировых рынках, с рекордной для металлургов рентабельностью 50%.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ