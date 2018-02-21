Борьба за "Норильский никель" обостряется

В их акциях наблюдается повышенная волатильность. И если с первым ситуация разрешилась – ритейлер перешёл к ВТБ, то в «Норильском никеле» акционерная война лишь начинает разгораться.

Двум медведям сложно ужиться в одной берлоге. Исторически у мажоритариев – «Русала» Олега Дерипаски (владеющего 27,8% ГМК) и «Интерроса» Владимира Потанина (30,4%) – сложились непростые отношения. У них разные точки зрения на развитие ГМК «Норильский никель»: Олег Дерипаска настаивает на высоких дивидендах компании (они необходимы для финансирования долговой нагрузки «Русала»), «Интеррос» рассматривает варианты наращивания резервов и инвестиционных вложений компании.

Предыдущая акционерная война в 2011-2012 годах завершилась заключением акционерного соглашения и привлечением Романа Абрамовича в качестве миротворца. Мировое соглашение имеет сложную структуру, над ним трудилось множество юристов, но оно не опубликовано, поэтому возможны неожиданные нюансы. Часть этого соглашения истекла в декабре 2017 года – фонд Crispian Романа Абрамовича теперь может продать принадлежащие ему 4,9% ГМК «Норильский никель» (всего Роману Абрамовичу и его партнёрам по Evraz принадлежит 6,3% пакет). Это может изменить баланс сил среди мажоритариев «Норильского Никеля».

Два позитивных и два негативных сценария для «Русала»

«Русал» устраивают только два варианта развития событий: если Роман Абрамович сохранит свою долю в капитале «Норильского никеля», либо распределит свой пакет между «Русалом» и «Интероссом». «Русал» готов приобрести 2% пакет за $750 млн. В случае, если «Русал» приобретёт более 2,2% «Норильского никеля», то его пакет превысит 30% и возникнет обязательство выставить оферту всем акционерам. Только для выкупа пакета «Интерроса» потребуется порядка $10-20 млрд, привлечь такой объём в текущих условиях непросто – внешние рынки финансирования закрыты, а российские госбанки будут участвовать в такой сделке лишь после одобрения сверху.

Другой вариант сценария – это если пакет Романа Абрамовича будет выкуплен полностью «Интероссом», то его доля вырастет до 37%, и он усилит своё влияние в компании. При этом у «Интеросса», учитывая сложную схему владения пакетом «Русала», может не возникнуть обязательства выставлять оферту остальным акционерам. Это тоже негативный вариант для «Русала». Важность текущего момента для «Русала» показывает обращение компании в Высокий суд Лондона в отношении фонда Crispian.

Существует несколько вариантов развития акционерной войны в ГМК «Норильский никель». Как именно будет развиваться ситуация – узнаем в ближайшее время. В любом случае, акциям «Норильского никеля» гарантирована высокая волатильность. Крупные просадки можно использовать для покупок.

«Норильский никель» – это, безусловно, интересная компания, занимающаяся производством меди, никеля и палладия, на которые есть высокий спрос на мировых рынках, с рекордной для металлургов рентабельностью 50%.