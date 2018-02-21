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Европейские проблемы могут выйти на первый план


Рынки
Василий Олейник
Василий Олейник
эксперт ИХ "Финам"
 
Сегодня резко ухудшились инвестиционные настроения на фондовых рынках Европы, ввиду растущих политических рисков в Германии.

На текущий момент Меркель так и не удалось создать парламентскую коалицию, и шансы на позитивный исход тают с каждым днём. Финальная точка в этом вопросе будет поставлена в воскресение, 4 марта, а до этого времени неопределённость будет давить на рисковые активы. Самое интересное в том, что если 4 марта станет очередным днём провала, в Германии будет запущен процесс новых досрочных парламентских выборов. Новые выборы состоятся не ранее сентября, поэтому негативные последствия инвесторы могут раскрутить очень сильно. 

Текущая неделя, да и следующие две, будут очень непростыми и для американских инвесторов. Минфин США приступил к большому объёму размещения казначейских облигаций, поэтому денег в системе станет меньше, и фондовому рынку мало что достанется. На текущей неделе объём размещений почти 260 млрд. долларов, в последующие пару недель почти по 200 млрд. Вчера это уже оказало давление на американские биржевые индексы, а сегодня фьючерсы на них вновь показывают негативную динамику. Без новых денег акции в Америке расти не смогут. 

В Европе биржевые индексы сегодня в первой половине дня торгуются в минусе, хотя потери скромные, в пределах 0.5%, лишь немецкий DAX падает на 0.8%. Вышедшие сегодня данные по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг в странах еврозоны оказались хуже ожиданий. Февральские данные упали сильнее прогнозов и во Франции, и в Германии, и по Европе в целом. Главная причина такого резкого ухудшения понятна всем – это укрепившийся курс евро, который начал негативно влиять на экспорт. 

А вот на российском фондовом рынке сегодня царит оптимизм, причём такое ощущение, что связан он с закрытием коротких позиций некоторых крупных игроков. Рост по биржевым индексам в пределах 1%. В пятницу, когда в РФ будет выходной, одно из международных рейтинговых агентств, с высокой вероятностью, повысит рейтинг России до инвестиционного уровня. Если так и будет, то сильной позитивной реакции на фондовом рынке ждать не стоит, ожидания уже давно заложены в цены. Резкий рост на 2-3% сегодня после 11.00 утра был отмечен в акциях Сбербанка, Распадской, ИнтерРао, Россетей, ММК, Русала, ВТБ и др. Акции Магнита, после вчерашнего роста на 8%, сегодня растут ещё на 1.5%, а Сбербанк установил новый исторический максимум на отметке 274 рубля

На рынок сырьевых активов продолжает оказывать давление дорожающий доллар. Индекс промышленных металлов сегодня теряет ещё на 0.5%, драгоценные металлы снижаются на скромные 0.2%. Цена тройской унции золота опустилась до 1328$. Нефть марки Brent торгуется вблизи вчерашнего закрытия, около 65$ за баррель. Данные по запасам нефти и нефтепродуктов выйдут на день позже, в четверг, из-за праздника в США. Единственное, что сейчас оказывает поддержку ценам на нефть, это растущие риски геополитики на Ближнем Востоке. Отношения между Турцией и Израилем накаляются с каждым днём. 

На глобальном валютном рынке американский доллар продолжает плавный рост. Сегодня индекс доллара (DXY) растёт ещё на 0.2%, до 89.7 пункта. Ключевая валютная пара евро/доллар уже торгуется вблизи 1.23. Рубль в паре с долларом сегодня стабилен и не реагирует на цены нефти. Поддержку национальной валюте оказывают постоянные размещения Минфина РФ. На сегодняшнем аукционе ведомство разместило ОФЗ на 45 млрд. Пока есть спрос на ОФЗ, есть спрос и на рубль

С открытия торгов в США биржевые индексы могут показать снижение, в пределах 0.3%. В начале сессии мы ещё можем увидеть робкие попытки выхода в плюс, но закрытие дня, с высокой вероятностью, будет на отрицательной территории. Очень будет показателен завтрашний день, точнее утро. Завтра с праздников возвращаются китайские инвесторы, и именно они зададут настрой инвесторов на весь четверг. 

С открытием торгов в США российский фондовый рынок может растерять часть сегодняшнего роста. Техническая картина по индексу Московской Биржи сейчас выглядит позитивно, но увеличивать долю акций в портфелях сейчас не стоит. До исторического максимума индексу осталось совсем немного, а там вновь появится много желающих зафиксировать прибыль. При закрытии любого дня ниже 2250 пунктов лучше частично выходить из акций.

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