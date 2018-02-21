Бумаги Сбербанка поддерживают котировки российских индексов

Слабее рынка торговались бумаги НЛМК (-1,7%), «ОГК-2» (-1,33%), Polymetal (-1,11%), «ПИК» (-0,97%). «ОГК-2» увеличила прибыль по РСБУ в 2017 году в 1,9 раза до 6,65 млрд рублей. В бумагах «Магнита» продолжается восходящее движение, поводом для которого стало оглашение новой стратегии компании и возможная программа обратного выкупа на $200 млн. В целом основные направления стратегии говорят о том, что ВТБ, который приобрёл 29,1% компании, будет стремиться повысить выплаты акционерам. В «Газпроме» (+0,86%) также существуют надежды на повышение выплат акционерам, так как на повестку дня совета директоров на 5 марта выдвинут вопрос о программе обратного выкупа. Впрочем, вряд ли стоит ожидать очень богатого предложения, так как компания планирует увеличение инвестиционной программы. Среди металлургов существенный рост демонстрировали бумаги ММК, а вот недавно отчитавшиеся «Северсталь» и НЛМК явно разочаровали перспективами наращивания инвестиционных программ.

Рубль слабел против доллара, но удерживал свои позиции против евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3680 рублей. В среду Минфин проводит аукционы ОФЗ. На первом из них инвесторам были предложены облигации федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска 26212 с погашением 19 января 2028 года в объёме 25,914 млрд рублей. Спрос на аукционе составил 52,383 млрд рублей при средневзвешенной доходности на уровне 7,07%. В целом аукцион можно признать успешным, хотя объём спроса несколько снизился, если сравнивать с предыдущими размещениями. Тем не менее интереса инвесторов к ОФЗ пока хватает, чтобы удерживать рубль от ослабления вслед за нефтью и укрепляющимся долларом. Кроме того, перед длинными выходными в финансовой системе также будет испытываться дефицит ликвидности, тем более, что в начале следующей неделе предстоят самые большие налоговые выплаты.

Нефть находится под давлением крепкого доллара, а также ожиданий роста запасов в США. По данным опроса Reuters, на рынке ожидают рост запасов нефти за прошлую неделю на 1,3 млн бар. BP PLC прогнозирует в своём ежегодном энергетическом докладе весьма интересные вещи. Во-первых, к 2040 году РФ будет экспортировать до 1 млрд кубометров газа в сутки. Во-вторых, число электромобилей к 2040 году увеличится в сотню раз, что начнёт существенно влиять на потребление нефти через перемены в стиле использования автомобильного транспорта. Распространение автоматических электромобилей снизит потребность в собственном транспорте.

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,2% до 89,82. CAD и NZD торговались без существенных потерь против доллара США, а вот AUD слабел почти на 0,4%.