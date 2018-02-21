Дивиденды "Новатэка" по итогам 2017 г вырастут на 12%

В целом мы считаем отчетность Новатэка по итогам года нейтральной: компания ожидаемо отразила снижение операционных показателей, о котором в начале года предупреждал менеджмент. Рост цен на углеводороды позволил компенсировать влияние на отчетность от падения добычи, поэтому финансовые результаты по итогам года выросли.

"Новатэк" традиционно платит дивидендами 30% нормализованной чистой прибыли по МСФО, которая составила 156 млрд руб. в 2017 г. Согласно нашим расчетам, дивиденды по итогам 2017 г. вырастут на 12% до 15,52 руб. на акцию, из которых 6,95 руб. уже было выплачено по итогам I полугодия 2017 г. Таким образом, остаточные дивиденды составят 8,57 руб. на акцию, что соответствует полугодовой доходности на уровне 1,2%.