Семь факторов, которые зажали рубль

К первым относятся близость налогового периода с сопутствующими продажами валюты экспортёрами, ожидания повышения рейтинга России агентством Standard &Poor’s в пятницу, 23 февраля, и высокие котировки нефти. Ко вторым – усиление доллара на мировых рынках, снижение интереса инвесторов к валютам развивающихся стран, откат вниз ОФЗ и продолжающиеся покупки валюты Минфином РФ.

Вероятно, сегодня рубль продолжит торговаться в узком «боковике». Сильное изменение курса возможно лишь в случае резкого скачка нефтяных котировок. Он может произойти в 19:00 мск, потому что в это время Минэнерго США опубликует данные по запасам и добыче нефти в США за неделю. Согласно ожиданиям, запасы нефти вырастут на 1,3 млн баррелей, а бензина и дистиллятов - на 2 млн баррелей. Если тренд на рост сланцевой добычи ускорится, это окажет давление на нефть и рубль. Если неожиданностей не произойдёт, курсы доллара и евро по отношению к рублю останутся на текущих уровнях.

Сегодня вероятный диапазон торгов для пары доллар/рубль составляет 56,5-57 руб. за «американца», а пара евро/рубль проведет четверг в границах 69,5-70 руб. за евро. В связи с празднованием в России Дня защитника Отечества 23 февраля торги на Московской бирже проводится не будут.