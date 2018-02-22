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Мнения аналитиков

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Поддержку рынку акций РФ окажут ожидания позитивных рейтинговых действий


Рынки
Олег Шагов
Олег Шагов
начальник аналитического отдела ИФК "Солид"
 
Внешний фон перед открытием рынка в России умеренно негативен.

Результирующее влияние взвешенной суммы ключевых факторов внешней среды, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, выглядит понижательным.

Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent в текущем моменте колеблются в районе отметки $64,9 за баррель, находясь в ожидании публикации данных отраслевой статистики Минэнерго США по запасам и производству нефти в США.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут потери. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют нисходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о просадке ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем с понижением в район 2305-2310 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая, что в условиях неблагоприятного внешнего фона и в преддверии «длинных» выходных этот фондовый индикатор вполне может вновь опуститься ниже «психологического» уровня в 2300 пунктов.

Ведущие европейские фондовые индексы в среду изменились разнонаправленно при оборотах торгов на 20% ниже среднемесячных. В составе британского фондового индекса FTSE 100 (+0,48%) выросли в цене 74% бумаг, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение акций банков HSBC (+1,4%) и Lloyds  (+2,8%), а также отчитавшегося лучше ожиданий сырьевого трейдера Glencore (+5,2%). Французский индекс CAC (+0,23%) вырос на фоне повышения акций STMicroelectronics (+1,8%) и Accor (+4,3%). Немецкий индикатор DAX (-0,14%) снизился из-за падения акций Siemens (-1%), Adidas (-1,1%:) и Bayer (-0,5%).

Фондовый рынок США в среду вновь понес потери. Наибольшее негативное влияние на индекс "голубых фишек" Dow Jones (-0,67%) оказали торговой сети Home Depot (-2%) и конгломерата 3M (-1,2%). Индекс high-tech биржи NASDAQ просел на 0,22%. Индекс "широкого рынка" S&P500 (-0,55%) тоже понизился при оборотах торгов немного ниже среднемесячных. Падением в нем выделился индекс сектора компаний, занимающихся операциями с недвижимостью (-1,8%). В нем упали котировки 94% акций.

Рынок акций РФ в среду прибавил. Индекс МосБиржи вырос на 2,21% при оборотах торгов на четверть выше среднемесячных, а повышением в его составе отметились 84% акций. При этом наибольшее позитивное воздействие на индекс МосБиржи оказал рост акций Сбербанка (+4,5%) и Газпрома (+1,9%). Сдержало подъем индекса МосБиржи снижение акций НЛМК (-3,1%) и «префов» Татнефти (-0,8%).

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Поддержку российскому фондовому рынку окажут ожидания позитивных рейтинговых действий от агентств S&P и Fitch, которые планируют 23 февраля пересмотреть суверенные рейтинги России. 

Вероятность повышения долгосрочного рейтинга РФ в иностранной валюте от S&P до нижней ступени инвестиционного уровня "ВВB-"с уровня "ВВ+" на текущий момент оцениваем как высокую. Проанализировав корреляцию суверенных рейтингов агентства S&P со стоимостью кредитно-дефолтных свопов для более чем 60 стран, мы пришли к выводу, что текущее значение 5-ти летних российских CDS контрактов вполне соответствует уровню рейтинга "ВВB-". В случае повышения рейтинга агентством S&P у России будет уже два рейтинга инвестиционного уровня с учетом того, который имеется от агентства Fitch.

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