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S&P может повысить рейтинг РФ до инвестиционного уровня "BBB-"


Рынки
Чернышев Константин
Константин Чернышев
аналитик корпорации "Уралсиб"
 
Российский рынок акций вчера завершил торговую сессию резким ростом, в результате индексы РТС и ММВБ приблизились к максимумам января, прибавив за день соответственно 2,2% и 2,1% благодаря вечернему росту цен на нефть и сильному началу торгов в США.

Однако после закрытия рынка нефтяные котировки упали на ожиданиях увеличения коммерческих запасов нефти в США и роста добычи. Данные о состоянии запасов будут опубликованы сегодня. По оценкам, консолидированным Bloomberg, запасы нефти выросли за прошедшую неделю на 2,9 млн барр., а запасы бензина повысились на 1,35 млн барр. API полагает, что запасы нефти снизились на 907 тыс. барр. Предварительные значения европейских индексов от Markit за февраль хотя и оказались ниже прогнозов – промышленный индекс составил 58,5 вместо 59,2, индекс сферы обслуживания – 56,7 вместо 57,6, а композитный индекс соответственно 57,5 против 58,4 – все равно остаются высокими и указывают на ожидания дальнейшего сильного роста экономики.

Европейские рынки завершили день без единой тенденции, их общий индекс Euro Stoxx 50 упал на 0,14%. Предварительные американские индексы PMI от Markit за февраль оказались лучше ожиданий, что способствовало позитивному началу торгов в США, однако протоколы январского заседания ФРС изменили настроение и по итогам дня индекс S&P 500 потерял почти 0,6%. В опубликованных материалах регулятора, в частности, отражено мнение, что макроданные указывают на хорошие экономические перспективы, в связи с чем учетную ставку надо постепенно повышать. В целом тон протоколов достаточно жесткий, поэтому рынок рассматривает возможность повышения ставки четыре раза в нынешнем году. Публикация протоколов привела к падению фондового рынка и росту доходностей UST до 2,94%, а доллар укрепился к основным валютам.

Азиатские рынки сегодня преимущественно снижаются, за исключением основного рынка Китая, который заметно вырос, открывшись после недельного перерыва. Фьючерс на индекс S&P 500 падает, нефть дешевеет. В России впереди длинные выходные.

Завтра, когда биржи в Москве будут закрыты по случаю праздника, станет известно об итогах пересмотра суверенных рейтингов РФ агентствами Fitch и S&P. Мы ожидаем, что S&P повысит рейтинг до инвестиционного уровня «BBB-».

Сегодня, учитывая предстоящие длинные выходные и общее негативное настроение инвесторов, российский рынок откроется, по-видимому, в отрицательной зоне. Мы полагаем, что индекс РТС начнет день снижением на 0,5%.

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