Результаты "Новатэка" по МСФО за IV кв: рекомендуем покупать акции

НОВАТЭК (NVTK LI – ПОКУПАТЬ) вчера отчитался по МСФО за 4 кв. 2017 г. Выручка возросла на 17% год к году и на 29% квартал к кварталу до 169 млрд руб. (2,89 млрд долл.). EBITDA составила 55,6 млрд руб. (0,95 млрд долл.), увеличившись на 16% год к году и на 23% квартал к кварталу. В пересчете на доллары EBITDA выросла на 25% год к году и за квартал. Рентабельность по EBITDA снизилась на 0,3 п.п. год к году и на 1,6 п.п. квартал к кварталу до 32,9%. Чистая прибыль сократилась на 25% год к году, но выросла на 118% квартал к кварталу до 44,4 млрд руб. (0,76 млрд долл.).

Операционный денежный поток на уровне 4 кв. 2016 г

Операционный денежный поток до учета оборотного капитала вырос на 20% год к году и на 53% квартал к кварталу до 54 млрд руб. (0,93 млрд долл.). Однако из-за меньшего, чем в 4 кв. 2016 г., высвобождения оборотного капитала ОДП остался на уровне 4 кв. 2016 г., хотя вырос на 61% квартал к кварталу до 57 млрд руб. (0,98 млрд руб.). Капитальные затраты возросли на 25% год к году до 11,3 млрд руб. (0,19 млрд долл.), что обусловлено, в частности, инвестициями в подготовку к реализации проекта «Арктик СПГ-2». В результате СДП сократился на 5% год к году до 46 млрд руб. (0,79 млрд долл.), однако в долларовом выражении вырос на 3%.

Инвестиции текущего года и прогноз добычи – главные вопросы

Нормализованная чистая прибыль 2017 г. позволяет ожидать, что дивиденд за 2017 г., за вычетом промежуточного, составит 8,5–9,0 руб./акция, а доходность дивидендных выплат в течение 2018 г. может приблизиться к 3%. Поскольку мы рассматриваем НОВАТЭК как компанию, вступающую в новый цикл роста, главный интерес для нас представляют планы по добыче с учетом последних приобретений, а также график выхода на полную мощность проекта «Ямал СПГ». Мы ожидаем, что в ходе телефонной конференции по итогам 2017 г. менеджмент также поделится своими прогнозами капвложений на 2018 г. Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ акции НОВАТЭКа.