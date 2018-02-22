Новым арбитром в споре акционеров "Норникеля" может стать Валентин Юмашев

Валентин Юмашев, бывший руководителем администрации президента при Борисе Ельцине, может стать новым миротворцем в споре крупнейших владельцев Норникеля – гендиректора компании Владимира Потанина (30,4%) и Олега Дерипаски (UC Rusal которого владеет 27,8%). Об этом говорится в материалах компании Потанина Whiteleave Holdings, представленных в Высокий суд Лондона, пишет Bloomberg.
Если назревающий корпоративный конфликт в Норникеле удастся остановить, то для стратегически настроенных инвесторов это будет позитивным моментом, а для спекулятивных – негативным. Устранение конфликта может привести к новому акционерному соглашению и важным его моментом будет то, как в нем будут прописаны дивидендные выплаты. Для спекулятивно настроенных инвесторов продолжение конфликта и запуск «русской рулетки» было выгодно с точки зрения повышения волатильности акций ГМК.
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