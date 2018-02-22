FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Евробонды "Евраза" и "вечный" суборд ВТБ оказались в лидерах рынка


Облигации / Рынки
Евгений Сергеев
Евгений Сергеев
аналитик ФК "Уралсиб"
 
В корпоративном сегменте бумаги восстанавливались после сильного падения на прошлой неделе, и часть из них вчера смогла заметно подорожать.

Так, в нефтегазовом секторе отметим выпуски НОВАТЭКа, которые прибавили 0,2 п.п. от номинала. Евробонды Газпрома в среднем были в плюсе на 0,1 п.п., однако выпуск GAZPRU’34 (YTM 5,6%) вечером успел отреагировать на повышение доходности UST10 и потерял 0,2 п.п. Среди госбанков лучше смотрелись «вечные» суборды ВТБ и Газпромбанка, они смогли подорожать на 0,4 п.п. и 0,2 п.п. соответственно, остальные бумаги прибавили не более 0,1 п.п. Суборд МКБ CRBKMO’27 (YTC 9,2%) тоже завершил день в плюсе на 0,2 п.п. В металлургическом секторе лидерами стали евробонды Евраза, подорожавшие на 0,3–0,4 п.п. Бумаги Норильского никеля, Полюса и Северстали прибавили по 0,1–0,2 п.п. от номинала. Выпуски VEON продолжили расти в цене – плюс 0,1–0,3 п.п. Также отметим евробонды ГТЛК, которые вчера подорожали на 0,3 п.п.

Сегодня внешний фон негативный: доходность UST10 заметно выросла накануне вечером, цены на нефть утром умеренно снизились. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, фьючерсы на американские индексы – в минусе.

На следующей неделе Газпром проведет размещение еврооблигаций в швейцарских франках

Вчера Газпром (BB+/Baa3/BBB-) объявил, что уже в понедельник, 26 февраля, начнется роуд-шоу по размещению еврооблигаций в швейцарских франках, которое продлится два дня, и прайсинг, вероятно, состоится в среду, 28 февраля. Компания планирует разместить среднесрочный выпуск на пять–семь лет. Сейчас у Газпрома в обращении имеются четыре выпуска еврооблигаций в швейцарских франках, последний из них – GAZPRU’22 (купон 2,25%, YTM 1,5%) – был размещен в июле прошлого года под 2,25% годовых на пять лет в объеме 500 млн франков. При размещении спред к свопам составлял 230 б.п. и с тех пор он существенно сократился – на 80 б.п. до 160 б.п. Бумаги Газпрома традиционно пользуются высоким спросом у инвесторов, и мы не ожидаем трудностей при размещении выпуска, связанных с сильным падением котировок российских бумаг в последнее время, и полагаем, что оно пройдет без премии ко вторичному рынку.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ