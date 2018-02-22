Евробонды "Евраза" и "вечный" суборд ВТБ оказались в лидерах рынка

Так, в нефтегазовом секторе отметим выпуски НОВАТЭКа, которые прибавили 0,2 п.п. от номинала. Евробонды Газпрома в среднем были в плюсе на 0,1 п.п., однако выпуск GAZPRU’34 (YTM 5,6%) вечером успел отреагировать на повышение доходности UST10 и потерял 0,2 п.п. Среди госбанков лучше смотрелись «вечные» суборды ВТБ и Газпромбанка, они смогли подорожать на 0,4 п.п. и 0,2 п.п. соответственно, остальные бумаги прибавили не более 0,1 п.п. Суборд МКБ CRBKMO’27 (YTC 9,2%) тоже завершил день в плюсе на 0,2 п.п. В металлургическом секторе лидерами стали евробонды Евраза, подорожавшие на 0,3–0,4 п.п. Бумаги Норильского никеля, Полюса и Северстали прибавили по 0,1–0,2 п.п. от номинала. Выпуски VEON продолжили расти в цене – плюс 0,1–0,3 п.п. Также отметим евробонды ГТЛК, которые вчера подорожали на 0,3 п.п.

Сегодня внешний фон негативный: доходность UST10 заметно выросла накануне вечером, цены на нефть утром умеренно снизились. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, фьючерсы на американские индексы – в минусе.

На следующей неделе Газпром проведет размещение еврооблигаций в швейцарских франках

Вчера Газпром (BB+/Baa3/BBB-) объявил, что уже в понедельник, 26 февраля, начнется роуд-шоу по размещению еврооблигаций в швейцарских франках, которое продлится два дня, и прайсинг, вероятно, состоится в среду, 28 февраля. Компания планирует разместить среднесрочный выпуск на пять–семь лет. Сейчас у Газпрома в обращении имеются четыре выпуска еврооблигаций в швейцарских франках, последний из них – GAZPRU’22 (купон 2,25%, YTM 1,5%) – был размещен в июле прошлого года под 2,25% годовых на пять лет в объеме 500 млн франков. При размещении спред к свопам составлял 230 б.п. и с тех пор он существенно сократился – на 80 б.п. до 160 б.п. Бумаги Газпрома традиционно пользуются высоким спросом у инвесторов, и мы не ожидаем трудностей при размещении выпуска, связанных с сильным падением котировок российских бумаг в последнее время, и полагаем, что оно пройдет без премии ко вторичному рынку.