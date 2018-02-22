"Интер РАО": самая заряженная электроэнергетическая компания в России

И хотя рынок не придает практически никакой ценности наличным денежным средствам на балансе компании, мы считаем этот фактор полномасштабным конкурентным преимуществом – на наш взгляд, задействование этих финансовых ресурсов приведет к существенному изменению стоимости акций компании. История роста компании, ее консолидирующая позиция на рынке, а также разнообразие неявных источников повышения ее оценки и принятие правильных управленческих решений говорят о том, что 1,3x по EV/EBITDA – слишком низкий для ИнтерРАО показатель. В последнее время акции ИнтерРАО находились на Пересмотре. Мы присваиваем им рекомендацию Покупать. Прогнозная цена на горизонте 12 месяцев составляет 7,60 руб., ожидаемая полная доходность – 108%.

ИнтерРАО предлагает рост при низких мультипликаторах

Согласно нашим прогнозам, в следующие пять лет EBITDA компании вырастет примерно на 40%, что является самым высоким показателем в секторе. Такие темпы роста обеспечиваются текущим тарифным режимом и не требуют никаких дополнительных инвестиций или усилий руководства. Только за счет одного этого фактора коэффициент P/E, как мы полагаем, снизится с 5,8x (по итогам 2018 г.) до 4,0x (2021 г.), что на 64% ниже среднего значения у российских генерирующих компаний. К 2021 г. коэффициент EV/EBITDA достигнет нуля, поскольку денежные средства на балансе и рост прибыли полностью компенсируют текущую невысокую рыночную капитализацию.

У ИнтерРАО лучший профиль M&A

Наш анализ показал, что руководство ИнтерРАО всегда очень рационально распоряжается инвестиционными средствами. Компания или покупает дешево (как в случае с Башкирской генерирующей компанией, контрактом ДПМ для ОГК-2 или Мосэнергосбытом), или продает дорого (Иркутскэнерго и активы в Армении). В сочетании с конкурентным преимуществом в виде доступа к самому дешевому топливу и значительным объемом денежных средств на балансе, мы считаем потенциальные сделки M&A одним из важнейших факторов повышения инвестиционной привлекательности компании. Руководство ИнтерРАО ведет активный поиск интересных проектов: в последние два года в российских СМИ сообщалось об интересе к Энел Россия, Quadra, доли в РусГидро и о Калининградских ТЭЦ. Мы полагаем, что в следующие 12–18 месяцев это приведет к масштабным инвестициям, что, в свою очередь, окажет влияние на котировки акций компании.

Потенциал роста оценки компании не ограничивается генерирующим бизнесом

ИнтерРАО – третья по установленной мощности генерирующая компания в России, что, по нашим расчетам, не в полной мере оценено инвесторами. ИнтерРАО также управляет множеством бизнесов в электроэнергетической отрасли; мы насчитали как минимум три направления (энергосбыт, международный энерготрейдинг и инжиниринг/экспорт оборудования), которые могли бы быть выделены в отдельные бизнесы с высокой оценкой. Участники рынка в настоящий момент придают этому нулевую ценность, однако мы полагаем, что влияние этого фактора на оценку компании в следующие пять лет будет сложно игнорировать.

Наша прогнозная цена на горизонте 12 месяцев составляет 7,60 руб.; рекомендация - Покупать

Наша DCF-модель предполагает прогнозную цену на горизонте 12 месяцев в размере 7,60 руб. с ожидаемой полной доходностью на уровне 108%. Наша рекомендация – Покупать. Среди рисков мы отмечаем задержки в высвобождении денежных средств, находящихся на балансе компании, диверсификацию ИнтерРАО за передлы электроэнергетического сектора, заграничную экспансию и слабый контроль над расходами.