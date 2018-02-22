Повышение ставок ФРС таит в себе риски, но незначительные

К завершению торгов в Нью-Йорке, индекс S&P 500 упал на 0,6% до 2701,33 пункта, и индекс Dow 30 снизился на 0,7% до 24797,78 пункта после протоколов ФРС. Цена золота опустилась до $1323,24 за унцию, так как инфляция ещё не окрепла, а ставка будет увеличена. Цена эталонного сорта нефти Брент держалась около $65 за баррель, так как прогноз предполагает рост запасов, по версии Минэнерго США, на 1,8 млн баррелей в неделю.

Доходность 10-летних трежерис держалась около 2,92%, обновив максимумы выше 2,95% от увеличения определённости относительно того, что стоимость кредита будет расти. Пара евро/доллар падала до 1,2294, так как пока что не намечены точные даты ужесточения.

Из корпоративных новостей нужно отметить инвестиции в долгосрочные проекты. Экспансия крупных компаний, способных диктовать цены, - это тренд.

Например, Amazon (Nasdaq: AMZN, $1477) разворачивает аптечный бизнес, торгует ибупрофеном, и это предполагает огромные инвестиции в сложные профессиональные консалтинговые и юридические услуги.

Apple (Nasdaq: AAPL, $170,70), вероятно, намеревается купить нескольких поставщиков редкоземельных металлов для батареек iPhone и, возможно, собственных электромобилей, что, конечно, создаёт перспективу поставок в будущем электромобилей Apple на батареях из материала с собственных жил.

Япония собирается предоставить оборонной фирме Lockheed Martin (Nyse: LMT, $365,5) миллионные заказы на не менее 20 малозаметных истребителей F-35A в течение 6 лет, что тоже само по себе заметная инвестиция, учитывая корейский фактор.

Производитель обуви Foot Locker (Nyse: FL, $48,42) повысил квартальные дивидендные выплаты на 11%, теперь доходность по итогам года, с некоторой определённой долей вероятности, может быть и выше даже чем +2,6%.

Из макроэкономики, в протоколах ФРС содержался сигнал о грядущем ужесточении ДКП без указания точных масштабов и сроков. Начиная с июня, фьючерсы не рисуют однозначных перспектив ставки Федрезерва. Ожидания повышения ориентира для банковских операций в более краткосрочной перспективе создают предпосылки для благотворного увеличения стоимости кредитования, которое подогреет спрос на части индекса S&P по итогам и в перспективе 1-3 лет.

Может быть, повышение ставок в США и таит в себе риски по целому ряду бумаг, но увеличение стоимости кредитов, если оно действительно будет более резким (конкретики в этом вопросе пока недостаточно), вполне может подогреть спрос на консервативные ценные бумаги финансового сектора. Главное здесь - найти время для быстрой и своевременной покупки.