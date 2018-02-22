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Мнения аналитиков

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Дорожающий доллар продолжает оказывать давление на рынок сырьевых активов


Рынки
Василий Олейник
Василий Олейник
эксперт ИХ "Финам"
 
Опубликованный вчера вечером протокол с последнего заседания ФРС вновь напугал инвесторов почти по всему миру. Большинство голосующих членов ФРС ждут дальнейшего роста инфляции в США и закладываются, как минимум, на три повышения ключевой ставки в текущем году, а это не очень хорошая новость для рынков акций.

По факту публикации протокола американские биржевые индексы резко спикировали почти на 1.5% и завершили день на отрицательной территории, а по рынку долга США вновь прокатилась волна продаж. Доходность 10-летних облигаций США вчера обновила многолетний максимум и в моменте превысила 3%. Теперь, взятие отметки 3% - это вопрос времени, и как только это произойдёт, в сегменте рисковых активов может снова начаться паника. 

В азиатском регионе настроения сегодня тоже ухудшились. Большинство индексов там просели на 1-1,5%, исключением стал китайский фондовый рынок, который отыгрывал весь прошлый позитив после длинных новогодних праздников. Европейские биржевые индексы сегодня в первой половине дня тоже показывают снижение в пределах 0.8%, а вот российские пока не реагируют на внешний негатив и продолжают консолидироваться вблизи вчерашнего закрытия. Из отдельных российских историй сегодня вновь выделяются акции Магнита, они растут ещё на 7%, а за три дня рост уже составил 20%. Наконец-то появились покупатели в акциях банка ВТБ, сегодня рост на 5%.

Сырье и валюты

На рынок сырьевых активов продолжает оказывать давление дорожающий доллар. Индекс промышленных металлов сегодня теряет ещё 0.8%, драгоценные металлы снижаются на скромные 0.2%. Цена тройской унции золота опустилась к 1323$. Нефть марки Brent торгуется вблизи вчерашнего закрытия, в районе 65$ за баррель. Предварительные данные показали рост запасов на 1 млн. баррелей, поэтому сегодня вечером негативный сюрприз может преподнести и блок официальной статистики Минэнерго.

На глобальном валютном рынке доллар продолжает рост. Сегодня индекс доллара (DXY) растёт ещё на 0.2%, тестируя рубеж 90 пунктов. Ключевая валютная пара евро/доллар сегодня торгуется без изменений, вблизи 1.23. Российский рубль в паре с долларом сегодня стабилен и торгуется без изменений ко вчерашнему закрытию

Прогноз

Вчерашнее закрытие биржевых индексов в США, с технической точки зрения, создало предпосылки для начала новой коррекционной волны. Поскольку завтра в РФ выходной и биржа будет закрыта, инвесторам нужно учитывать риски переноса позиций на понедельник.

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