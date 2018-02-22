FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Джером Пауэлл и другие 9 главных событий мировых рынков на будущей неделе


Рынки
Анна Кокорева
Анна Кокорева
замдиректора аналитического департамента "Альпари"
 
На следующей неделе внимание многих инвесторов будет приковано к отечественному фондовому рынку, так как конец февраля и начало марта ознаменуются публикациями финансовых отчетностей.

На этом фоне акции российских компаний будут более волатильными, что увеличивает возможности на получение прибыли в краткосрочном периоде. Валютный рынок также даст инвесторам шанс заработать.

Понедельник, 26 февраля, пройдет достаточно спокойно. Из важной статистики стоит отметить продажи нового жилья в США за январь, ожидается улучшение показателя. На этом фоне укрепление доллара, возможно, продолжится. Пара евро/доллар имеет шансы снизиться до отметки 1,21.

Во вторник, 27 февраля, статистика будет выходить как в Европе, так и в США. Германия опубликует индекс потребительских цен за февраль. Штаты представят статистику по заказам на товары длительного пользования, индекс стоимости жилья и индекс доверия потребителей. По нашим прогнозам, данные выйдут разнонаправленные, поэтому кто перетянет на себя одеяло роста – доллар или евро – предсказать трудно.

В среду, 28 февраля, финансовую отчетность по МСФО за 2017 год опубликует «Сбербанк». Рынок ждет улучшения финансовых показателей, а значит акции банка могут обновить исторические максимумы, поэтому отметка в 300 руб. за акцию самого крупного финансово-кредитного учреждения в России не за горами.

Международные площадки с самого утра будут жать данные из Китая. Но какова будет деловая активность в стране по завершению празднования Нового года, для инвесторов может стать сюрпризом. Нужно быть готовыми к снижению цен на товарных рынках. Далее в центре внимания участников рынка снова окажется пара евро/доллар. Евросоюз опубликует февральскую инфляцию, а США –окончательные данные по темпам роста ВВП за IV квартал прошлого года. В квартальном выражение возможно ухудшение показателя в сравнении с первичной оценкой. Если так и произойдет, то краткосрочное укрепление доллара завершится.

Более важным событием для валютного рынка станет первое выступление нового главы ФРС США Джерома Пауэлла. От того, какой тактики станет придерживаться ставленник президента Дональда Трампа, будет зависеть будущее финансовых рынков. Жесткая риторика и планы повышать процентную ставку быстрее, чем планировалось, приведут инвесторов в панику, рынки окрасятся в красный цвет, поэтому говорить «До свидания» коррекции на американском рынке еще рано.

В четверг, первый день весны, финансовую отчетность по МСФО за 2017 год опубликуют «Аэрофлот» и «ИнтерРАО». Акции авиаперевозчика сильно скорректировались, позитивные данные могут оживить котировки. Энергетический сектор выходит из периода застоя, мы ждем улучшения результатов от «Интер РАО».

Китай продолжит удивлять своей постновогодней статистикой. Индекс деловой активности в производственном секторе представят Великобритания, ЕС и США. 

В пятницу в поле зрения попадут британский фунт и канадский доллар. Канада опубликует данные по ВВП, а Великобритания – индекс деловой активности в строительном секторе. Прогнозные данные пока не известны, тем не менее, мы предполагаем, что фунт и «канадец» продолжат снижение.

Что касается рублевых пар, то они планомерно движутся к нижней границе своих торговых коридоров. Это значит, что за неделю пара доллар/рубль может дойти до уровня 55,5 руб. за «американца», а пара евро/рубль - до отметки 68,5 руб. за евро.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ