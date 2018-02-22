Джером Пауэлл и другие 9 главных событий мировых рынков на будущей неделе

На этом фоне акции российских компаний будут более волатильными, что увеличивает возможности на получение прибыли в краткосрочном периоде. Валютный рынок также даст инвесторам шанс заработать.

Понедельник, 26 февраля, пройдет достаточно спокойно. Из важной статистики стоит отметить продажи нового жилья в США за январь, ожидается улучшение показателя. На этом фоне укрепление доллара, возможно, продолжится. Пара евро/доллар имеет шансы снизиться до отметки 1,21.

Во вторник, 27 февраля, статистика будет выходить как в Европе, так и в США. Германия опубликует индекс потребительских цен за февраль. Штаты представят статистику по заказам на товары длительного пользования, индекс стоимости жилья и индекс доверия потребителей. По нашим прогнозам, данные выйдут разнонаправленные, поэтому кто перетянет на себя одеяло роста – доллар или евро – предсказать трудно.

В среду, 28 февраля, финансовую отчетность по МСФО за 2017 год опубликует «Сбербанк». Рынок ждет улучшения финансовых показателей, а значит акции банка могут обновить исторические максимумы, поэтому отметка в 300 руб. за акцию самого крупного финансово-кредитного учреждения в России не за горами.

Международные площадки с самого утра будут жать данные из Китая. Но какова будет деловая активность в стране по завершению празднования Нового года, для инвесторов может стать сюрпризом. Нужно быть готовыми к снижению цен на товарных рынках. Далее в центре внимания участников рынка снова окажется пара евро/доллар. Евросоюз опубликует февральскую инфляцию, а США –окончательные данные по темпам роста ВВП за IV квартал прошлого года. В квартальном выражение возможно ухудшение показателя в сравнении с первичной оценкой. Если так и произойдет, то краткосрочное укрепление доллара завершится.

Более важным событием для валютного рынка станет первое выступление нового главы ФРС США Джерома Пауэлла. От того, какой тактики станет придерживаться ставленник президента Дональда Трампа, будет зависеть будущее финансовых рынков. Жесткая риторика и планы повышать процентную ставку быстрее, чем планировалось, приведут инвесторов в панику, рынки окрасятся в красный цвет, поэтому говорить «До свидания» коррекции на американском рынке еще рано.

В четверг, первый день весны, финансовую отчетность по МСФО за 2017 год опубликуют «Аэрофлот» и «ИнтерРАО». Акции авиаперевозчика сильно скорректировались, позитивные данные могут оживить котировки. Энергетический сектор выходит из периода застоя, мы ждем улучшения результатов от «Интер РАО».

Китай продолжит удивлять своей постновогодней статистикой. Индекс деловой активности в производственном секторе представят Великобритания, ЕС и США.

В пятницу в поле зрения попадут британский фунт и канадский доллар. Канада опубликует данные по ВВП, а Великобритания – индекс деловой активности в строительном секторе. Прогнозные данные пока не известны, тем не менее, мы предполагаем, что фунт и «канадец» продолжат снижение.

Что касается рублевых пар, то они планомерно движутся к нижней границе своих торговых коридоров. Это значит, что за неделю пара доллар/рубль может дойти до уровня 55,5 руб. за «американца», а пара евро/рубль - до отметки 68,5 руб. за евро.