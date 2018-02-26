Индекс Мосбиржи обновит исторический максимум

Результирующее влияние взвешенной суммы ключевых факторов внешней среды, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, выглядит повышательным.

Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent в текущем моменте колеблются в районе отметки $67,5 за баррель, поддерживаемые продолжающимся ослаблением позиций доллара США к корзине из десяти крупнейших мировых валют, а также данными отраслевой статистики, указавшими на снижение запасов и производства «черного золота» в США.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют положительную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем с «гэпом» в район 2350 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона и в контексте повышения международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s суверенного кредитного рейтинга России в иностранной валюте до инвестиционного уровня индекс МосБиржи обновит свой исторический максимум.

Ведущие европейские фондовые индексы в пятницу изменились разнонаправленно при оборотах торгов на четверть ниже среднемесячных. В составе британского фондового индекса FTSE 100 (-0,11%) упали в цене 63% бумаг, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало понижение акций банка HSBC (-0,7%) и сырьевого трейдера Glencore (-1,5%). Французский индекс CAC (+0,15%) вырос на фоне повышения акций STMicroelectronics (+1,3%) и L'Oreal (+1,9%). Немецкий индикатор DAX (+0,18%) прибавил благодаря росту акций Deutsche Telekom (+3,3%), E.ON (+3,8%:) и Henkel (+2,4%).

Фондовый рынок США в пятницу продолжил подъем. Наибольшее позитивное влияние на индекс "голубых фишек" Dow Jones (+1,39%) оказали выросшие в цене акции Goldman Sachs (+2%) и Caterpillar (+2,2%). Индекс high-tech биржи NASDAQ прибавил 1,77%. Индекс "широкого рынка" S&P500 (+1,6%) тоже вырос при оборотах торгов на четверть ниже среднемесячных. Повышением в нём выделился индекс сектора компаний, занимающихся предоставлением коммунальных услуг (+2,7%), в котором прибавили в цене котировки 96% акций.

Рынок акций РФ в пятницу был закрыт в связи с нерабочим днем. В четверг индекс МосБиржи поднялся на 0,71% при оборотах торгов на четверть выше среднемесячных, а повышением в его составе отметились 58% акций. При этом наибольшее позитивное воздействие на индекс МосБиржи оказал рост акций Магнита (+7,2%), ВТБ (+5,8%) и Газпрома (+1,4%). Сдержало подъем индекса МосБиржи снижение обыкновенных акций Сбербанка (-0,6%) и Новатэка (-0,5%).

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий.

Среди предстоящих сегодня российских корпоративных событий стоит выделить ожидающуюся публикацию финансовых результатов банка ВТБ и Группы «Интер РАО».