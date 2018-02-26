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Факторы роста: повышение рейтинга России и внешний фон


Рынки
Богдан Зварич
Богдан Зварич
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон.

При этом у «быков» есть сразу несколько поводов для покупок. Так, рынок энергоносителей в пятницу смог продолжить восстановление, в результате чего сегодня с утра фьючерс на нефть марки Brent торгуется в районе 67,5 доллара за баррель. По итогам пятничных торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 1,4% и 1,6% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в пределах 0,4%. На торгах в Азии также наблюдается позитивная динамика: японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite растут на 1,3%.

Отдельно отметим подъем агентством S&P рейтинга России до инвестиционного уровня, что станет дополнительным позитивным фактором для наших активов. Повышение рейтинга отражает изменения в российской экономике, прошедшие в последние два года. Так, можно говорить о росте устойчивости к внешним шокам, возобновление роста ВВП, улучшение ситуации с бюджетом и существенное снижение инфляции. При этом основная поддержка со стороны данного фактора придется на рубль и облигационный рынок.

На таком фоне мы ожидаем открытия с «гэпом» вверх на нашем фондовом рынке, что уже в первые минуты торгов позволит индексу МосБиржи подняться на новые исторические максимумы и преодолеть отметку 2360 пунктов.

С открытия Европы ситуация вряд ли претерпит существенные изменения, скорее «быки» получат еще один повод к выходу на новые высоты. Также мы ожидаем сохранения поддержки со стороны рынка энергоносителей, где ожидание дальнейшего снижения запасов в Штатах может подтолкнуть нефть марки Brent в район 68 долларов.

Во второй половине дня внимание игроков переключится на новости из США, где основной интерес представляют данные по продажам новостроек, а также продолжающийся сезон отчетности американских компаний. При этом под конец торгов нельзя исключать волну фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям. Часть игроков в четверг осуществляла покупки в расчете на повышение рейтинга страны. И теперь, на факте его подъема и существенного роста наших бумаг, они захотят зафиксировать прибыль, что приведет к некоторой компенсации роста первых минут.а валютной секции Московской биржи в начале торгов мы ожидаем уверенного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. На фоне подъема рейтинга России и роста цен на нефть, доллар уже в первые минуты может сделать существенный шаг к минимумам года, уйдя в район 56 рублей. Отметим, что данный уровень выступает ближайшей поддержкой для американской валюты и в случае, если «медведям» удастся закрепиться под этим значением, возрастут шансы на обновление годовых минимумов и уход доллара ниже 55 рублей. Отметим, что на в рубле под конец дня также можно ожидать волны фиксации прибыли по спекулятивным позициям, что позволит основным мировым валютам отыграть часть потерь. 


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