Результаты Veon за IV квартал по МСФО разочаровали

Так, выручка сократилась на 1,5% (здесь и далее – год к году) до 2,3 млрд долл., оказавшись незначительно ниже ожиданий рынка. EBITDA уменьшилась на 4% до 753 млн долл., на 15% ниже нашего и на 11% – консенсусного прогнозов. EBITDA, скорректированная на трансформационные и разовые расходы, снизилась на 11% до 814 млн долл., что предполагает рентабельность на уровне 36,1%. Чистый убыток составил 325 млн долл. Наблюдательный совет компании одобрил окончательные дивиденды по итогам 2017 г. в размере 0,17 долл./акция, что предполагает доходность 4,7%. Дата закрытия реестра – 5 марта.

Начало процесса интеграция салонов «Евросети» негативно сказалось на рентабельности российских операций

В России выручка Veon выросла на 0,4% до 70,4 млрд руб. (1,2 млрд долл.), при этом мобильная сервисная выручка увеличилась на 2% до 57,0 млрд руб. (1,0 млрд долл.). Скорректированная EBITDA сократилась на 3% до 25,7 млрд руб. (840 млн долл.), что, в частности, отразило начало интеграции салонов связи, выделяемых из Евросети в рамках сделки с МегаФоном (MFON LI – рекомендация пересматривается). На Украине выручка увеличилась на 11% до 4,3 млрд гривен (159 млн долл.), а скорректированная EBITDA – на 12% до 2,3 млрд гривен (85 млн долл.). Ситуация остается достаточно напряженной на рынках Алжира и Бангладеш, где выручка сократилась на 13% и 14% до 214 млн долл. и 131 млн долл. соответственно, частично из-за ослабления местных валют. Консолидированный чистый долг остался фактически на уровне предыдущего квартала – 8,7 млрд долл., что предполагает соотношение Чистый долг/Скорректированная EBITDA за предыдущие 12 мес., равное 2,4 (2,3 в конце прошлого квартала). По итогам 2018 г. компания ожидает органического роста выручки и EBITDA в диапазоне 0–3% и свободный денежный поток в размере около 1 млрд долл. На результатах следующего года негативно скажутся влияние интеграции Евросети и эффект от девальвации в Узбекистане.

Волатильность котировок останется высокой в ближайшее время

Низкие результаты Veon за 4 кв. 2017 г. показывают, что ситуация на основных рынках компании, включая Россию, по-прежнему довольно напряженная. Контроль над расходами в России и рентабельность окажутся в центре внимания в ближайшее время, так же как и операции в Алжире и Бангладеш. Тем не менее денежный поток компании остается достаточно сильным, а дивидендная доходность улучшается, и 14-процентное падение котировок за последние два дня, на наш взгляд, было избыточным. Мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции Veon.