Прогноз результатов Сбербанка за IV кв по МСФО: прибыль снизится на 25%

Мы ждем снижения чистой прибыли на 25% за квартал до 168 млрд руб., что в первую очередь объясняется сезонным ростом расходов. Кроме того, в нашу модель мы закладываем рост стоимости риска относительно локального минимума в 3 кв. Таким образом, ROAE за отчетный период может составить 20%, за полный 2017 г. – почти 24%. Мы прогнозируем сохранение маржи примерно на уровне 3 кв. и рост чистых комиссий на 9% квартал к кварталу (плюс 11% за весь год, что укладывается в рамки прогноза менеджмента – плюс 10–12%). Расходы, по нашим расчетам, вырастут на 30% за квартал, но год к году останутся неизменными, это соответствует ожиданиям руководства, предполагающим рост ниже инфляции. Соотношение Расходы/Доходы за полный год мы оцениваем на уровне 35,7% (менеджмент прогнозировал около 35%). Консенсус, подготовленный самим банком, близок к нашему прогнозу по большинству показателей.

В предыдущем квартале банк продемонстрировал достаточно низкую стоимость риска (1,2%), впрочем, по словам руководства, ранее она также могла бы быть ниже без учета ослабления валюты во 2 кв. и резервов по хорватской Agrokor. В 4 кв. мы ждем роста до 1,6%, и по итогам года это дает стоимость риска в 1,5% (прогноз был равен 1,5–1,7%). Исходя из данных по РСБУ, опережающий рост в рознице должен был продолжиться и в конце года – мы ждем увеличения розничных кредитов на 5,5% за квартал против роста корпоративного портфеля на 0,7%. Банк также превзошел сектор по темпам роста розничного кредитования в 4 кв. (для банковской системы они составили 4,4% за квартал). В целом, наращивание розничного портфеля должно было быть одним из факторов, препятствующих снижению маржи.

Видим потенциал повышения наших прогнозов по чистой прибыли в 2018–2019 гг. на 10–15%

Менеджмент уже давал ряд прогнозов на текущий год. В частности, снижение маржи примерно на 50 б.п., стоимость риска около 1,3% и соотношение Расходы/Доходы ниже 35%. Однако мы также ждем комментариев по возможному росту кредитов и депозитов. Пока что мы исходили из предположения, что заложенное в стратегии увеличение валовых кредитов на 30% к концу 2020 г. предполагает примерно равные ежегодные темпы роста. Исходя из последней стратегии, мы видим потенциал роста наших прогнозов по чистой прибыли в 2018–2019 гг. на 10–15% и потенциал повышения нашей целевой цены на 17–20%.