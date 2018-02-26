Потоки фондов: опять резкая смена курса

EPFR Global опубликовал данные по потокам по итогам прошедшей недели, завершившейся в среду. Совокупные притоки в российские активы со стороны фондов акций и облигаций составили $400 млн против $260 млн оттоков за предыдущую неделю.

Потоки фондов акций:

- Только Россия: ПРИТОКИ $120 млн (против $100 млн оттоков на предыдущей неделе) – первая неделя притоков

- Совокупно: ПРИТОКИ $340 млн (против $90 млн оттоков на предыдущей неделе) – самые большие притоки с 24 января

Потоки фондов облигаций:

- Только Россия: ОТТОКИ $15 млн (против $10 млн на предыдущей неделе) – 7 недель оттоков

- Совокупно: ПРИТОКИ $60 млн (против $170 млн оттоков на предыдущей неделе) – первая неделя притоков

Снова рекордные притоки – следует ждать волатильности

На прошлой неделе притоки в акции снова выросли после двух недель оттоков. Этот результат укладывается в широкий тренд: совокупно фонды акций развивающихся рынков получили более $5 млрд «новых денег», что стало третьей самой лучшей неделей за последние 1.5 года (слабее только результата за последние две недели января). Учитывая рекордные (третья лучшая неделя) за последние несколько лет притоки и резкую смену направления, мы считаем, что в ближайшее время рынок практически гарантированно будет находиться во власти нетипично высокой волатильности.

В EM-бонды также вернулись умеренные притоки – ничего особенного. В облигации развивающихся рынков также вернулись притоки, однако по сравнению с акциями результат оказался гораздо более умеренным. В то же время фонды, ориентированные на российские облигации, показали очередную неделю небольших оттоков, т.е. такая динамика наблюдается уже 7 недель подряд. Учитывая, что облигации демонстрируют гораздо более стабильную и последовательную динамику, этот класс активов может стать «тихой гаванью», в которой можно переждать период повышенной волатильности.