Повышение рейтинга РФ умеренно позитивно для ОФЗ

Таким образом, России был возвращен второй рейтинг инвестуровня в иностранной валюте. В национальной валюте агентство повысило рейтинг до «ВВВ» с «ВВВ-». Однако напомним, что в национальной валюте РФ давно обладает двумя рейтингами инвесткатегории, так что притока пассивных средств инвесторов в ОФЗ ждать не стоит.

Мы считаем, что реакция российского рынка должна быть умеренно позитивной, и возвращение второго инвестрейтинга все же окажет поддержку рублевым гособлигациям за счет ослабления оттока капитала и укрепления рубля на этом фоне. Уже сегодня его курс приблизился к отметке 56 руб./долл., чему способствует не только пятничное решение S&P, но и рост цен на нефть до 67,5 долл./барр.

Однако, как мы уже отмечали ранее, продолжение ралли на российском рынке нам представляется сейчас маловероятным. Мы ждем некоторой коррекции в среднесрочной перспективе, после того как все позитивные и важные события останутся позади, ведь с начала года рублевые госбумаги сильно подорожали, в то время как на большинстве развивающихся рынков динамика либо нейтральная, либо негативная за тот же период на фоне роста доходности UST. В четверг в сегменте рублевого долга преобладали продажи, но весьма сдержанные, в результате чего позитивное начало прошлой недели было частично нивелировано, и кривая ее по итогам снизилась лишь незначительно. При этом оборот был средним, чуть более 24 млрд руб. В госсегменте большинство сделок в четверг заключалось в ОФЗ 26222 с погашением в 2024 г., цена которых изменилась незначительно.

Сильнее всего подешевели ОФЗ 26221 (погашение в 2033 г.), потеряв 0,2 п.п., доходность выпуска выросла на 2 б.п. и составила 7,32% к закрытию торгов. Из длинных выпусков в минусе закрылись и десятилетние ОФЗ 26212, их доходность тоже повысилась на 2 б.п. до 7,06% годовых.