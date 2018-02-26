FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Повышение рейтинга РФ умеренно позитивно для ОФЗ


Облигации / Рынки
Ольга Стерина
Ольга Стерина
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Главной новостью для российского рынка в начале этой недели будет пятничное решение агентства S&P повысить суверенный рейтинг РФ до инвестиционного уровня «ВВВ-».

Таким образом, России был возвращен второй рейтинг инвестуровня в иностранной валюте. В национальной валюте агентство повысило рейтинг до «ВВВ» с «ВВВ-». Однако напомним, что в национальной валюте РФ давно обладает двумя рейтингами инвесткатегории, так что притока пассивных средств инвесторов в ОФЗ ждать не стоит.

Мы считаем, что реакция российского рынка должна быть умеренно позитивной, и возвращение второго инвестрейтинга все же окажет поддержку рублевым гособлигациям за счет ослабления оттока капитала и укрепления рубля на этом фоне. Уже сегодня его курс приблизился к отметке 56 руб./долл., чему способствует не только пятничное решение S&P, но и рост цен на нефть до 67,5 долл./барр.

Однако, как мы уже отмечали ранее, продолжение ралли на российском рынке нам представляется сейчас маловероятным. Мы ждем некоторой коррекции в среднесрочной перспективе, после того как все позитивные и важные события останутся позади, ведь с начала года рублевые госбумаги сильно подорожали, в то время как на большинстве развивающихся рынков динамика либо нейтральная, либо негативная за тот же период на фоне роста доходности UST. В четверг в сегменте рублевого долга преобладали продажи, но весьма сдержанные, в результате чего позитивное начало прошлой недели было частично нивелировано, и кривая ее по итогам снизилась лишь незначительно. При этом оборот был средним, чуть более 24 млрд руб. В госсегменте большинство сделок в четверг заключалось в ОФЗ 26222 с погашением в 2024 г., цена которых изменилась незначительно.

Сильнее всего подешевели ОФЗ 26221 (погашение в 2033 г.), потеряв 0,2 п.п., доходность выпуска выросла на 2 б.п. и составила 7,32% к закрытию торгов. Из длинных выпусков в минусе закрылись и десятилетние ОФЗ 26212, их доходность тоже повысилась на 2 б.п. до 7,06% годовых.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ