По итогам второй недели подряд все три основных индекса также оказались в «зеленой зоне». Доллар США продолжил укрепляться и по отношению к евро поднялся на 0,9%, до 1,2301.

Росту индексов способствовал отчет о денежной политике ФРС, который показал, что регулятор не обеспокоен возможным выходом инфляции из-под контроля и вероятным повышением процентных ставок более трех раз в этом году. В отчете в очередной раз было отмечено укрепление американской экономики и ускорение инфляции в конце прошлого года. Тем не менее ФРС сохранила на текущий год свой предыдущий прогноз, предполагающий, что инфляция будет колебаться ниже цели 2%. Затраты на оплату труда росли не очень быстро, несмотря на ультраплотный рынок труда. По мнению ФРС, низкой инфляции во всем мире, возможно, способствуют технологические и другие изменения.

Цены на нефть продолжили расти и после того, как данные Baker Hughes показали продолжение увеличения числа активных нефтяных вышек. Апрельский фьючерс на нефть марки WTI закрылся на уровне $63,55 за баррель (+1,2%).

Эта неделя определит дальнейший тренд индекса S&P500 до мартовского заседания Федрезерва. 27 февраля и 1 марта глава ФРС Джером Пауэлл отчитается перед Конгрессом США о работе своего ведомства. Инвесторы наконец узнают его мнение относительно дальнейшей монетарной политики регулятора. Также в течение предстоящих пяти дней выйдет много статистики по рынку жилья и потребительской уверенности.

В центре внимания сегодня будут данные по индексам деловой активности — обрабатывающей промышленности от ФРБ Далласa (18:30 мск) и национальной от ФРБ Чикаго (16:30 мск). Чикагский индекс ожидает некоторое замедление после интенсивного повышения месяцем ранее, а индекс ФРБ Далласа почти не изменится. Помимо этого будут опубликованы данные по продажам новых домов в январе (18:00 мск), прогнозируется небольшое снижение темпов роста объемов реализации. На фоне опасений по поводу перегрева экономики такая статистика будет воспринята позитивно, и в течение дня стоит ждать формирования умеренного повышательного тренда.

Индекс S&P500 достигнет уровня 2760 пунктов и закроется около него.