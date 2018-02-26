О перспективах в акциях "Магнита"

Снижение превысило 60%. Указанная динамика была связана с целым рядом факторов:

1. Сокращение платежеспособного спроса населения и ухудшение ситуации в секторе привело к ухудшению финансовых показателей.

2. Усиление мер регулирования и госконтроля, смещение акцента по требованиям в пользу производителей, а также таргетирование инфляции со стороны Банка России, весьма ограничили возможности для увеличения маржи.

3. Действия менеджмента, в частности сообщение еще год назад о намерении постепенно распродать акции со стороны главы компании Галицкого, активность структуры Lavreno, связанная с продажей 7,1 млн акций и последующим выкупом 7,35 млн новых акций в рамках допэмиссии. И, наконец, выкуп 29,1% акций у Сергея Галицкого со стороны группы ВТБ и оставление им поста руководителя.

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Учитывая все вышеперечисленное, можно предполагать, что смена собственников может оказаться кульминацией в рамках понижательного тренда. Техническая картина на месячном таймфрейме свидетельствует о достижении горизонтального уровня поддержки, от которого можно ожидать некоторое восстановление. Однако для среднесрочных и долгосрочных покупок целесообразно дождаться завершения формирования разворотного паттерна, предпосылки для которого уже отмечены (экстремальные объемы, V-образный выкуп последних дней).

Аргумент для покупок, обусловленный низкой ценой, является недостаточным. Определяющим в решении инвестировать должно стать ожидание положительных изменений и наличие драйверов, которые будут способствовать восстановлению цен на данные акции.

Локально для краткосрочных спекуляций таким драйвером может послужить новость о том, что «Магнит» собирается выкупить с биржи собственные акции на сумму в $200 млн. Кроме того, нужно учитывать, что структуры ВТБ будут заинтересованы в поддержании котировок на уровне не ниже цены приобретения пакета.

В то же время для покупок на более длительный горизонт времени должны появиться новые драйверы. Так, устранение факторов давления, описанных выше, будет способствовать некоторому восстановлению. При этом, смена собственников в нашем случае будет сопровождаться перестановками в составе менеджмента и принятием новой политики компании. С одной стороны, наличие ВТБ в качестве ключевого собственника обеспечивает бо́льшую устойчивость и косвенно может свидетельствовать о потенциальных возможностях государственной поддержки. Но, с другой, - многие компании, в которых прямо или опосредованно проявляется государственное присутствие, отличаются меньшей гибкостью и более низкой эффективностью.

Подытоживая вышесказанное, в случае намерения долгосрочной покупки целесообразно дождаться проявления активности ключевых участников рынка, которые работают на старших таймфреймах. Обычно перед сменой понижательного тренда должна сформироваться «база» накопления. Ее формирование, как правило, сопровождается консолидацией (диапазонными торгами). Период такой консолидации зачастую длится не одну неделю, поэтому спешка в скупке подешевевших активов на текущий момент может оказаться преждевременной.