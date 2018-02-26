Повышение рейтинга РФ - ожидаемый позитив, который не стоит сильно переоценивать

В то же время агентство Fitch оставило суверенный рейтинг России без изменений на уровне «ВВВ-» с позитивным прогнозом. Таким образом, к текущему моменту стране присвоено два рейтинга инвестиционного уровня – от Fitch и S&P. Рейтинг от Moody’s находится на один уровень ниже инвестиционного «водораздела».

Улучшение суверенного рейтинга спровоцировало ажиотажный спрос на все классы рублевых активов на торгах в понедельник. В частности, индекс Мосбиржи 26 февраля на старте торгов прибавляет 1,5% и котируется вблизи исторических максимумов (2377 пунктов), индекс «чистых цен» ОФЗ прибавляет 0,26% и также котируется вблизи исторических максимумов (144,94 пункта), рубль укрепляется к доллару США на 1,1% до отметки 55,89.

Эйфория привела к тому, что ключевые рыночные индикаторы оказались вблизи прогнозируемых нами лишь к концу 2018 года уровней (2440 пунктов по индексу Мосбиржи и диапазон 53-57 по паре доллар/рубль). Вместе с тем, возможности для улучшения прогнозов пока не просматривается.

Цели по широкому перечню рублевых активов могут быть улучшены в случае повышения рейтинга от Moody’s выше инвестиционной границы. Оно может состояться ближе к концу года. В случае с индексом МосБиржи важным фактором поддержки одновременно должно стать ускорение динамики ВВП выше 2%, что пока выглядит маловероятным. На валютном рынке важную роль может сыграть закрепление котировок Brent выше $70 за баррель и деэскалационная риторика относительно антироссийских факторов – этот сценарий пока не является базовым.

Таким образом, наши прогнозы к концу 2018 года остаются неизменными: диапазон 53-57 по паре доллар/рубль, 2440 пунктов по индексу МосБиржи.