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Ключевым фактором для динамики рубля по-прежнему останется глобальный аппетит к риску


Рынки
Денис Давыдов
Денис Давыдов
аналитик Nordea Bank
 
Рейтинговое агентство S&P повысило суверенный рейтинг России по долгосрочным обязательствам в иностранной валюте до инвестиционного уровня.

Мы ожидали, что это решение произойдет скорее во втором полугодии, когда станет более понятна программа нового правительства, а экономика вернется к более устойчивым темпам роста после краткосрочного замедления в 4 квартале 2017 года. Но рейтинговое агентство сделало акцент на улучшении качества макроэкономической политики, отметив продолжение восстановления экономики, хотя и медленными темпами.

Рынки отреагировали на решение сдержанно позитивно, поскольку в целом решение было довольно ожидаемым, и повышение рейтинга было лишь вопросом времени. Российский CDS достиг отметки 108.5 пунктов по сравнению с уровнем выше 110 до публикации решения S&P. Рубль укрепился на 1.4% в паре с долларом, уйдя ниже отметки 56 и на 1.1% в паре с евро, где была пробита отметка 69.

В среднесрочной перспективе решение S&P отразится в первую очередь на динамике российских суверенных и квазисуверенных еврооблигаций, поскольку получение Россией инвестиционного рейтинга от второго из трех ведущих рейтинговых агентств возвращает Россию в индекс Barclays Global Aggregate, который используется рядом консервативных институциональных инвесторов в качестве ориентира.

Появление дополнительного спроса на российские активы в этой связи вызовет некоторое устойчивое снижение доходностей российских суверенных и квазисуверенных бумаг. Влияние решения о рейтинге на валютный рынок вряд ли будет носить долгосрочный характер, поскольку рейтинг по валютным обязательствам вряд ли приведет к появлению существенного дополнительного спроса на рублевые активы. В динамике валют развивающихся стран, ранее получавших инвестиционный рейтинг, также отсутствуют свидетельства устойчивой динамики на продолжительное укрепление курса после повышения рейтинга. Ключевым фактором для динамики рубля по-прежнему останется глобальный аппетит к риску, который пока сохраняется, что снижает среднесрочные риски для рубля. Наш прогноз по курсу рубля на конец года остается неизменным (USDRUB – 57; EURRUB – 72.4).

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