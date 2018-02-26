Нефть: заявления из Саудовской Аравии способствуют росту цен, в Ливии перебои с поставками

Следует отметить, что с четверга баррель Брент подорожал почти на $2,5 (и сегодня утром стоил около $67,5), чему способствовали главным образом фундаментальные факторы. Цены на нефть по-прежнему практически не реагируют на недавнее укрепление доллара, начавшееся 16 февраля, когда пара EUR/USD начала отступать ниже отметки 1,255 и в последние пару дней стабилизировалась вблизи уровня 1,23. Основные фондовые индексы, такие как S&P 500, также держались в боковом тренде последнюю пару дней. Это говорит о том, что рост цен на нефть обусловлен фундаментальными факторами.

Управление энергетической информации (EIA) США в четверг сообщило об увеличении товарных запасов нефти за неделю на 1,6 млн. барр., тогда как ожидалось повышение на 2,9 млн. барр. Такое расхождение связано со значительным изменением баланса импорта и экспорта за неделю: импорт сократился на 0,87 млн. барр./сут, тогда как экспорт вырос на 0,7 млн. барр./сут и стал рекордным за всю историю наблюдений - 2 млн. барр./сут. Эти данные выглядят противоречиво на фоне недавнего уменьшения дисконта в цене WTI к прочим эталонным сортам нефти, таким как Брент и Dubai. Также отметим, что на прошлой неделе первый нефтяной супертанкер отправился из Луизианы (где расположен единственный в США глубоководный порт, имеющий мощности для загрузки крупнейших танкеров) в Китай.

В пятницу поддержку ценам на нефть оказали проблемы на ливийском месторождении El Feel, на котором добывается 0,07 млн. барр./сут. В пятницу добыча на этом месторождении остановилась в связи с выводом сил безопасности из этого традиционного проблемного района, после того как не были удовлетворены требования об увеличении выплат охранникам. В результате в субботу пришлось эвакуировать персонал Ливийской национальной нефтяной компании - месторождение заняли местные боевики. В последнем заявлении компании говорится, что теперь эту проблему придется решать министерству обороны, которому подчинялась охрана месторождения. Отметим, что последние месяцы нефтедобыча в Ливии держалась на уровне около 1,0 млн. барр./сут, что значительно ниже уровней, наблюдавшихся до начала беспорядков в стране (1,6 млн. барр./сут).

Дополнительным позитивным фактором для нефтяного рынка в пятницу стало заявление министра энергетики Саудовской Аравии о том, что, несмотря на сезонно низкий спрос на углеводородное сырье, баланс между спросом и предложением продолжает выравниваться. Министр отметил, что последние данные ключевых агентств "говорят сами за себя". Мы уверены, что он имел в виду статистику EIA, которая свидетельствует о том, что совокупный спрос на нефтепродукты в текущем году аномально высок: в январе он составил в среднем 20,7 млн. барр./сут, увеличившись на 1,5 млн. барр./сут относительно уровня годичной давности, а в феврале - 20,5 млн. барр./сут (плюс 0,7 млн. барр./сут относительно уровня годичной давности). Если данная тенденция сохранится, это будет означать, что повышение цен не оказало существенного влияния на конечный спрос, как опасались некоторые наблюдатели (в частности, Международное энергетическое агентство). Это будет очень позитивным сигналом, поскольку высокий спрос очень важен для дальнейшего выравнивания баланса на рынке. Напомним, в четверг EIA сообщило, что импорт нефти из Саудовской Аравии составил 0,52 млн. барр./сут, что близко к многолетним минимумам - это свидетельствует о том, что Садовская Аравия продолжает стремится к восстановлению баланса на американском рынке.

Пятничная статистика Baker Hughes продемонстрировала, что число действующих буровых установок в США за неделю увеличилось всего на одну единицу - до 799 ед., и не повлияла на уровень цен.

В начале текущей недели значимых статистических публикаций не ожидается, поэтому мы полагаем, что участники рынка будут уделять больше внимания динамике валютного и фондового рынков. Пара EUR/USD сегодня, вероятно, будет двигаться вверх, приближаясь к отметке 1,2350 (сейчас она котируется по 1,2320). Это должно обеспечить нефтяному рынку диапазон $67-68 за баррель Брент в течение сегодняшних торгов, говорится в обзоре Михаила Шейбе из Sberbank Investment Research.



