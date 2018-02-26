Дивидендная доходность "Интер РАО" составит около 7%

В частности, компания вывела из эксплуатации неэффективное генерирующее оборудование мощностью 1270 МВт и взамен ввела новую мощность по ДПМ. В результате установленная мощность повысилась на 1%, до 32,7 ГВт, а производство электроэнергии и отпуск тепла остались на уровне 2016 года. Рост выручки обусловлен преимущественно повышением средних отпускных цен, при этом наиболее значительно показатель поднялся в сбытовом сегменте — основном в структуре выручки.

Негативное влияние на выручку оказало укрепление рубля, в результате чего компания потеряла 29% дохода в сегменте, однако для общей выручки этот эффект незначителен: потери оказались эквивалентны 2,5% продаж. Показатель EBITDA также незначительно изменился к уровню прошлого года на фоне роста операционных затрат.

Из позитивных моментов в отчетности обращает на себя внимание существенное увеличение чистой денежной позиции: компания накопила 147 млрд руб. свободных денежных средств. Это даст возможность дополнительно заработать около 10 млрд руб. в 2018 году, что сгладит продолжающийся негативный эффект от укрепления рубля.

В целом отчетность можно охарактеризовать как нейтральную. Рентабельность EBITDA оказалась на уровне 10,4%, а рентабельность чистой прибыли составила 6%. На мой взгляд, у компании на 2018 год нет производственных драйверов роста для значительного улучшения рентабельности. Более того, Интер РАО и не ставит перед собой такую цель: из презентации стратегии следует, что ожидаемая маржа EBITDA к 2020 году около 9%.

Думаю, что реакция инвесторов на отчетность будет слабопозитивной. Компания торгуется $240 / кВт установленной мощности, что можно считать низким показателем, однако без повышения цен на рынке электроэнергии и тарифов на тепло и мощность инвесторы, на мой взгляд, не будут оценивать компанию с низкой рентабельностью дороже. С точки зрения дивиденда акции могут быть интересны. Учитывая, что у Интер РАО есть деньги, можно рассчитывать на выплату 50% прибыли инвесторам. В этом случае доходность дивиденда составит около 7%. Ожидаю, что акции Интер РАО в ближайшие три месяца будут торговаться в диапазоне 3,8–4,10.