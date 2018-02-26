FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Дивидендная доходность "Интер РАО" составит около 7%


Рынки
Георгий Ващенко
Георгий Ващенко
начальник управления ИК "Фридом Финанс"
 
Представленные результаты в целом отражают динамику цен и производственных показателей.

В частности, компания вывела из эксплуатации неэффективное генерирующее оборудование мощностью 1270 МВт и взамен ввела новую мощность по ДПМ. В результате установленная мощность повысилась на 1%, до 32,7 ГВт, а производство электроэнергии и отпуск тепла остались на уровне 2016 года. Рост выручки обусловлен преимущественно повышением средних отпускных цен, при этом наиболее значительно показатель поднялся в сбытовом сегменте — основном в структуре выручки.

Негативное влияние на выручку оказало укрепление рубля, в результате чего компания потеряла 29% дохода в сегменте, однако для общей выручки этот эффект незначителен: потери оказались эквивалентны 2,5% продаж. Показатель EBITDA также незначительно изменился к уровню прошлого года на фоне роста операционных затрат.

Из позитивных моментов в отчетности обращает на себя внимание существенное увеличение чистой денежной позиции: компания накопила 147 млрд руб. свободных денежных средств. Это даст возможность дополнительно заработать около 10 млрд руб. в 2018 году, что сгладит продолжающийся негативный эффект от укрепления рубля.

В целом отчетность можно охарактеризовать как нейтральную. Рентабельность EBITDA оказалась на уровне 10,4%, а рентабельность чистой прибыли составила 6%. На мой взгляд, у компании на 2018 год нет производственных драйверов роста для значительного улучшения рентабельности. Более того, Интер РАО и не ставит перед собой такую цель: из презентации стратегии следует, что ожидаемая маржа EBITDA к 2020 году около 9%.

Думаю, что реакция инвесторов на отчетность будет слабопозитивной. Компания торгуется $240 / кВт установленной мощности, что можно считать низким показателем, однако без повышения цен на рынке электроэнергии и тарифов на тепло и мощность инвесторы, на мой взгляд, не будут оценивать компанию с низкой рентабельностью дороже. С точки зрения дивиденда акции могут быть интересны. Учитывая, что у Интер РАО есть деньги, можно рассчитывать на выплату 50% прибыли инвесторам. В этом случае доходность дивиденда составит около 7%. Ожидаю, что акции Интер РАО в ближайшие три месяца будут торговаться в диапазоне 3,8–4,10.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ