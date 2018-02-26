Безусловно, это хороший знак для всех российских активов, но поскольку в этом мало кто сомневался, вся эмоциональная реакция будет отыграна одним днём. Российские долговые инструменты и так находились на исторических максимумах, поэтому выше головы всё равно не прыгнешь.

Индекс Московской биржи сегодня с открытия прибавил более 1%, уставив новый исторический максимум вблизи отметки 2376 пункта. Валютный индекс РТС прибавил более 2%, достигнув 1340 пунктов. Новые рекорды сегодня установили также акции Сбербанка, ММК и Татнефти. В лидерах роста бумаги ВТБ. Вторую неделю они показывают очень хороший рост. Сегодня, после публикации сильного отчёта акции банка взлетели ещё на 7%. Сохраняется интрига в ГМК, но, несмотря на корпоративный скандал, его акции сегодня растут на 3.5%. А вот в бумагах Магнита сегодня негативная динамика, они теряют более 2%.

Внешний фон для российского фондового рынка пока остаётся позитивным, хотя риски коррекции на развитых рынках начинают зашкаливать. В ближайшие выходные пройдут выборы в Италии, и разрешится интрига с парламентской коалицией в Германии. Шансы на негативный исход сейчас очень высоки, поэтому уже на следующей неделе могут появиться новые причины для выхода из рисковых активов по всему миру. Американские биржевые индексы февраль закрывают тоже неплохо, им удалось восстановить до 80% потерь, но вот техническая картина теперь по ним выглядит крайне негативно. Март за океаном вряд ли будет растущим.

Индекс промышленных металлов сегодня показывает рост почти на 1%, хотя котировки меди уже плавно сползают в минус. Сегодня всем сырьевым активам поддержку вновь оказывает слабеющий доллар. Драгоценные металлы тоже растут почти на 0.9%. Цена тройской унции золота поднялась к 1337$. Нефть марки Brent торгуется вблизи пятничного закрытия, в районе 67.2$ за баррель.

На глобальном валютном рынке американский доллар опять находится под давлением. Сегодня индекс доллара (DXY) теряет 0.4%, отступая до 89.5. Ключевая валютная пара евро/доллар растёт на 0.4%, торгуясь у отметки 1.2338. Но не стоит забывать про предстоящие важные политические события в Италии и Германии в ближайшие выходные. Уже на следующей неделе мы можем увидеть быстрый и сильный разворот вниз по паре евро/доллар. Российский рубль в паре с долларом сегодня укрепился до новых максимумов текущего года, 55.85. Российская валюта среагировала на повышение рейтинга РФ, но шансов на дальнейшее укрепление не так много. Мы ещё можем увидеть уровень 55 в паре с долларом в первом полугодии, но в ближайший квартал может быть очень быстрый разворот в район 59-60.

Старт торгов за океаном пройдёт с небольшим повышением по основным индексам, но закрытие дня, скорее всего, произойдёт на отрицательной территории. На предстоящей неделе главными данными из США станут инфляция потребительских расходов, ВВП США за 4 квартал во втором чтении и ISM промышленности. Сегодня будут опубликованы данные по продажам жилья на первичном рынке, но они мало интересны инвесторам.